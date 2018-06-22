İmar Barışı Masası’na vatandaşlar akın etti

Halkın uzun kuyruklar oluşturduğu masadaki çalışmaları denetleyen Belediye Başkanı Bülent Soylu, bazı belediyelerin vatandaşın önünü tıkamak için rayiç bedeli vermediklerini, vatandaşları böyle bir durumda bakanlığa şikayette bulunması gerektiği konusunda uyardı.

İzmir’de Menderes Belediyesi 6 Haziran 2018 tarihinde yürürlüğe giren İmar Barışı hakkında vatandaşlara yardımcı olmak ve işlerini kolaylaştırmak amacıyla İmar Barışı Masası kurdu. Sabahın erken saatlerinden itibaren belediyeye gelen vatandaşlar, İmar Barışı bilgilendirme masasına yoğun ilgi gösteriyor. Belediyede oluşturulan İmar Barışı masasındaki teknik ekip İmar Barışı’ndan yararlanacak vatandaşlara yardımcı olarak hem bilgilendirme hem de başvurularını yapmalarını sağlıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ve hükümete böyle bir kanun çıkardıkları için teşekkür eden Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, İmar Barışı Masası’nın işleyişi hakkında bilgi verdi.

"İşlemler hızlı bir şekilde sürüyor"

Vatandaşların nasıl bir yol izleyeceği konusunda bilgilendirme yaptıklarını ve başvurularını aldıklarını belirten Başkan Soylu, "Bir arkadaşımız vatandaşımızın e-devlet şifresi alma yönünde yardımcı oluyor. Bir arkadaşımız onlarla ilgili e-posta adresinin oluşturulması yönünde yardımcı oluyor. Diğer arkadaşlarımız da bütün belgeler tamamlandıktan sonra gerekli müracaatlarını alıyor, düzenleniyor, paraları ödeniyor. Arkasından da kendilerine yapı kayıt belgeleri teslim ediliyor. Vatandaşlarımız çok mutlu, biz de çok mutluyuz. Aslında bu iş bizim görevimiz değil, belediyenin görevi değil. Bu, vatandaşımızın kendi alacağı e devlet şifresi ile internet üzerinde yapması gereken bir müracaat. Ama bu işlemleri özellikle kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımızın yapamayacağını düşünerek, farklı ellere düşüp onlara para kaptırmalarını istemediğimiz için biz burada bu ekibi oluşturduk. Vatandaşlarımızın işlemleri hızlı sürüyor. Zaten bu işlemleri yaptıran hemşehrilerimiz gelir seviyesi düşük insanlar, onların da farklı kesimlere gidip para ödemesinin paralarını kaptırmasının önüne de geçmiş oluyoruz. Belediyemiz bu işlemi burada tek kuruş almadan gerçekleştiriyor. Vatandaşlarımız çok mutlular, biz de onların mutluluğunu gördükçe mutlu oluyoruz. Vatandaşımız sahipsiz olmadığını onların derdiyle dertlenen bir belediye olduğunu bu şekilde görmüş oluyor. Hükümetimizin Sayın Cumhurbaşkanımızın kendilerine sahip çıktığını görmüş oluyor" dedi.

Farklı illerden bile müracaata geldiler

Müracaatları sadece kendi ilçelerinden değil farklı ilçe ve illerden de aldıklarına dikkat çeken Bülent Soylu, "Manisa’dan, yanımızda bir ilçe Gaziemir’den, Karabağlar’dan, Sarnıç’tan gelip kurmuş olduğumuz bu imar biriminde müracaatlarını gerçekleştiriyorlar. Biz de hiçbir şekilde ’siz farklı ilçedensiniz’ diye ayrım yapmadan, İzmir’in neresinden gelirse gelsin, bütün vatandaşlarımıza burada kucak açmış durumdayız" ifadelerini kullandı.

Son müracaat tarihinin 31 Ekim olduğunu ifade eden Başkan Soylu, kanunun süresinde bir uzama olursa imar masası faaliyetlerinin devam edeceğini söyledi.

"Bazı belediyeler rayiç bedeli vermeyerek vatandaşı engelliyor”

Vatandaşlardan sık sık bazı belediyelerin kendilerine yardımcı olmadıkları yönünde şikayet aldıklarını da dile getiren Başkan Soylu, şunları söyledi:

"İzmir’de özellikle CHP’li belediyeler, emlak rayiç bedelini vatandaşa vermesi gerekiyor. Çünkü ona göre vatandaşlarımız işlemlerini yürütebilecek. Sadece bu yapmaları gereken görevi bile yapmıyorlar. Bu yönde bize çok büyük serzenişler geliyor. Eğer emlak rayiç bedelleri vermezlerse vatandaşımız kaçak yapısıyla ilgili yapı kayıt belgesini yoksa alamıyor. Herhalde bunu şu düşünceyle yapıyorlar; biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz bu kanunu çıkardı. Vatandaşlarımız da bu kanundan faydalanacak, bundan faydalanmalarının önünü keserek sözde Sayın Cumhurbaşkanımıza oy vermeyi engellemeyi düşünerek, vatandaşımızın bu işlemini yapmıyorlar. Biz ede bu anlamda ciddi şikayetlerle geliyorlar. Bununla ilgili hangi belediye işlem yapmıyor, emlak rayiç bedellerini vermiyorsa İçişleri Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bununla ilgili şikayetleriyle birlikte başvuru yapsınlar. Çünkü vatandaşımıza tanınan bu hakkı engellemek ne hakka ne hukuka sığar. Burada herkesin yapması gereken şey, vatandaşımıza yardımcı olmaktır. Biz nasıl ki burada Menderes Belediyesi olarak İzmir’in neresinden gelirse gelsin, hiçbir ayrı yapmadan her türlü vatandaşımıza yardımcı oluyorsak, diğer belediyelerinde özellikle kendi yapmaları gereken işi yapmaları, vatandaşımızın hakkına tecavüz etmemeleri gerekiyor.”

"Nasıl başvuracağımızı buradan öğrendik”

İzlemeleri gereken yol haritaları konusunda büyük yardım aldıklarını ve uygulamadan çok memnun kaldıklarını belirten vatandaşlar, ücretsiz bu hizmetin verilmesinin çok önemli olduğunu söyledi.

İlçe halkından 74 yaşındaki Fevzi Pekşen, "Çok memnunuz Allah razı olsun. Suyumuzu, çayımızı, kekimizi veriyorlar. Ne istesek onu yapıyorlar. İşlemimiz hızlı bir şekilde devam ediyor. Nasıl başvuracağımızı buradan öğrendik” dedi.

"Cahil olan biri nasıl yapacak, çok iyi olmuş”

Karabağlar’dan gelen Şaziye Mencü Tekin ise "Nasıl yapacağımızı biliyorduk ama internet üzerinden yanlışlık yaptık. Rayiç bedelini Karabağlar Belediyesinden aldık. Valla çok memnun olduk, kendilerine çok teşekkür ederiz. İyi bir şey yapmışlar, cahil olan biri nasıl yapacak. İnternet üzerinden nasıl yapacak. Belki de başka yerlere belli miktarda para ödeyip bunu halletmeye çalışacaklar" ifadelerini kullandı.

"Diğer belediyeler de böyle masa kurmalı"

Yasadan dolayı hükümet yetkililerine teşekkür eden Birgül Sakarya da "Biz çok okumuş biri değiliz, nereye gidecek olduğumuzu bilmiyoruz. Böyle yerde yönlendirmeleri iyi oluyor. İşimiz görülüyor. Her yerde bizim başaramayacak olduğumuz bir şeyleri böyle koyduklarında iyi oluyor. Bizler anlamadığımız için başaramıyoruz. Her yerde, diğer belediyelerde de böyle olmasını istiyoruz. Menderes Belediyesine ve bütün ekibine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

17 yaşındaki Damla Karadayı da babasıyla birlikte müracaata gelerek, "Çok yardımcı oluyorlar. İnternette kuru kuru okuyunca bir şey anlaşılmıyor. Birinin yönlendirmesi daha iyi oluyor" dedi.

"Allah razı olsun bu kanunları çıkaranlardan”

65 yaşındaki Dudu Tatlı da oğlu Gökmen Tatlı ile nasıl bir yol izlemeleri gerektiği konusunda bilgi almak için belediyeye geldi. Tatlı ailesi, "Böyle bir şey olmasaydı başvuracak bir yer biliyorduk. Allah razı olsun bu kanunları çıkaranlardan. Belediye başkanında Allah razı olsun. Bu parti hizmet için var, başkan da öyle. Dışarıda parayla yapılan şeyler burada ücretsiz yapılıyor. Allah bin kere razı olsun yapanlardan” ifadelerini kullandı.