‘İmar Barışı’ vatandaşın yüzünü güldürdü

Başbakan Binali Yıldırım tarafından Bakanlar Kurulu’nda açıklanan imar barışı düzenlemesi yıllardır kaçak yapılarda oturan vatandaşlara umut oldu. Kaçak yapılaşmanın büyük oranda olduğu İzmir’de, vatandaşlar çıkacak düzenlemenin kendilerini kapsayıp kapsamayacağı heyecanıyla muhtarlıklara danışmaya başladı. Gaziemir’in Aktepe semtindeki İzmirliler, Başbakan’ın verdiği müjdeyle muhtardan bilgi alırken, yıllardır çektikleri sıkıntıların biteceğini söyledi.

Muhtarlığa geliyorlar

Vatandaşın evini iş yerini yasallaştıran imar barışı hakkında bilgi almak için kendilerine geldiğini ifade eden Emrez Mahalle Muhtarı Ramazan Arslanalp, “Türkiye genelinde olduğu gibi bizim mahallelerimizde de büyük bir beklenti var. Çünkü suyunu, elektriğini alamayan insanlar var, kaçak yapılar var. Bu yönde halkın ve vatandaşın büyük talebi var bizlere de iletilen. Bu konuda vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi çok güzel bir şey. İnşallah adı gibi ‘imar barışı’ ise eğer alt tabaka yani gariban vatandaşlar, kıyı semtteki vatandaşlar için çıktıysa adı gibi barış olur” dedi.

“Kaçak olduğu için bankadan kredi bile çekemiyoruz”

Yıllardır kaçak binada oturmak zorunda kalan ve çıkacak düzenlemenin kendi yapılarını kapsayıp kapsamadığını öğrenmek için muhtarlığın yolunu tutan Yaşar Ulukaya, “Şu an muhtarıma başvurdum, başvurumuzun sebebi imar barışı. Bu konuda bilgi alacaktık, bu kapsama girip girmediğimizi merak ediyoruz. İnşallah iyi olur, hepimizin evi tapulu olur. Buralar hep kaçak binalardan oluşuyor. Bu düzenlemeyle dairelerimizin tapusunu almış oluruz. Basit bir önek vermem gerekirse; bankadan kredi çekmek istiyoruz, evlerimizin kaçak bina olduğunu, arsa olarak görüldüğünü söyleyip bir kredi bile alamıyoruz. Bir iş yapamıyoruz. Evi satmak istedim, bankaya gidip sormuş kaçak bina olduğundan o kişiye de kredi vermemişler. Bunları yaşadık, inşallah daha iyi olur” diye konuştu.

“Allah razı olsun, çok sevindik”

Kaçak yapılaşmanın yoğun olduğu Emrez semtinde yaşayan bir diğer vatandaş Abdülkerim Çokan ise, “Çok sevindim. Benin 3 dairem var. Daire başı verecekler inşallah. Çok sevindik, Allah razı olsun” dedi.

“Bir suyu 3-4 kişi kullanmak zorunda kalıyoruz”

Mahallede yaşayan diğer vatandaşlar da yıllardır çektiklerini sıkıntılarını anlatarak, bir suyu 3 kişi kullanmak zorunda kaldıklarını söyledi. Kat mülkiyeti gelir ve tapu alabilirlerse çok mutlu olacaklarını ifade eden vatandaşlar, “Su yok, elektrik bile alamadık. Herkes per perişan. Komşularımızın çoğu mağdur. Bir suy 3-4 kişi kullanıyoruz. Kavgalar oluyor. Yapılması gereken bir şey” ifadelerini kullandı.