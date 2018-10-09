İmar Barışı'nda arabuluculuk yöntemiyle kriz sona erdi

İzmir'in Aliağa ilçesinde 8 yıldır aynı binayı paylaşan Ayşe Özer, İmar Barışı kapsamında imar problemlerinin çözümünde arabuluculuk yöntemini seçti ve tapusuna kavuştu.

Ayşe Özer, yaşadığı Aliağa ilçesinde kendi mülkiyetinden bulunan dört katlı binaya kat çıktı. Özer, yıllar önce yaptığı işlem nedeniyle son çıktığı kata herhangi bir yasal izinde almadı. Özer, daha sonrada kendi mülkiyeti üzerinde bulunan dört katlı binadan iki daireyi farklı kişilere sattı. Ayşe Özer ve diğer sahipler arasında ise yazılı bir anlaşma yapıldı ancak Özer son çıktığı kata tapu almak için kat malikleri anlaşmaya varamadı.

Yıllar sonra ise ortaya çıkan İmar Barışı, tapu krizine çözüm oldu; ancak bu kez de diğer daire sahipleri bu anlaşmaya yanaşmaması sorun oluşturdu. Devreye ise arabulucuk sistemi girdi.

Uzman Arabulucu Avukat İrfan Medet Akpınar, eşliğinde düzenlenen sözleşmeyle hukuki ihtilafların önüne geçilip İmar Barışı'ndan yararlanıldı. Arabulucuk sisteminin devreye girmesiyle kat malikleri arasında anlaşma sağlandı. Ayşe Özer, bu nedenle de 3194 Sayılı İmar Kanununun geçici 16. maddesi uyarınca düzenlenen İmar Barışı kapsamında arabuluculuk yöntemiyle tapusuna kavuştu.

"Bütün hissedarların pay sahiplerin ortak iradesi oluşması gerekiyor"

Avukat İrfan Medet Akpınar, güzel bir olaya tanıklık ettiklerini ifade ederek, "Yaklaşık 10 günlük arabuluculuk yöntemiyle Ayşe Hanım tapusuna kavuştu. Bu arabulucun süreciyle başarılıyla gerçekleşti. Malumunuz 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16 maddesinde ülkemizde İmar Barışı yapıldı. İlgili yasa kapsamında alınan yapı kayıt belgeleri tapu yerine geçmemekte olup, tapu almak için ilk adımdır. İmar Barışı'na başvuru yapıp yapı kayıt belgesi alanlar kat mülkiyeti kurarak tapu alabiliyor. İmar kanun 16 maddesinde düzenlemesinde getiren İmar Barışı tam anlamıyla bazen doğru algılanmıyor; çünkü burada imar affı değil İmar Barışı söz konusu. Dolayısıyla bunların mevzuat düzenlemesinde bütün hissedarların pay sahiplerin ortak iradesi oluşması gerekiyor. Tam bu noktada halkımız henüz bunu tam olarak keşfedemediği için tabii ki burada imar affı değil İmar Barışı söz konusu olduğu için belki halkımızda eksik bilgi olabiliyor. Sadece harcı yatırarak tapu alabileceği kanısı olabiliyor; ancak burada yasa bütün ortak maliklerin, bütün hissedarların kararlarını değer veriyor" dedi.

"İmar Barışı uyuşmazlığında ilk olabilir"

Akpınar, şöyle konuştu:

"Bugün Ayşe Hanım'ın mutluluğu gözlerinde okunabiliyor. Ayşe Hanım'ı tebrik ediyorum. Bu İmar Barışı'nda Ayşe Hanım, tapusu olmayan evi ile komşularıyla yaşadığı sıkıntıları arabuluculuk yöntemiyle yapmak istediğini komşularıyla paylaştı. Komşuları olumlu cevap verdiler. 10 gün süreç içerisinde her iki taraf mutlu sona erdi. Ayşe Hanım tapusuna kavuştu. Arabuluculuğu denemesi ve bunu başarıya ulaşması diğer kat maliklerin katkıları büyük önem arz etti. Bu süreçte arabuluculuk yapmak belki de benim yaşadığım bölgede İmar Barışında ilk arabuluculukla neticelenen imar barışı uyuşmazlığıydı. Benzer sorunları yaşayanların İmar Barışını kapsamında müracaat edip komşularıyla ya da hissedar pay sahipleriyle sorun yaşayan tüm halkımızın arabuluculuğu tavsiye ediyorum."

Aliağa İlçe Tapu Müdürlüğünden tapusunu alan Ayşe Özer ise kendi evlerini köy evi olarak aldıklarını bunu projelendirerek kendilerine uygun olarak yaptıklarını, iki daireyi eşinin hastalanmasından dolayı sattıklarını belirterek, ""Eşimin rahatsızlığından dolayı iki daireyi sattık. Kendimiz evsiz kalınca çatı katını yaptık. İmar Barışı çıkınca önümüze fırsat geldi. Binada iki daireyi sattığımız için kişilerin arsa payları vardı. Onların haklarını vermek istiyorduk; ama anlaşmaya yanaşmadılar. Hukukçu arabulucularla anlaşmaya vardık. Kat ittifakı değişti. Onların arsa paylarını satın almıştım. Belli miktar ödeme yaptım. Teşekkür ederim" dedi.

Öte yandan İmar Barışı başvuru alımlarının 31 Ekim tarihine kadar devam edeceği kaydedilirken, İmar Barışı başvuru bedellerinin ise 31 Aralık tarihine kadar ödenebileceği ifade edildi.