İmar revizyon planları halka anlatılıyor

İzmir'in birçok yerinde olduğu gibi Bayraklı'nın da en büyük sorunlarından olan eskiyen imar planları, çarpık yapılaşma ve gecekondulaşmanın önüne geçmek için çalışmalarını sürdüren Bayraklı Belediyesi, bu kapsamda Org. Nafiz Gürman, Yamanlar, Soğukkuyu, Postacılar, Onur ve Körfez Mahallelerini kapsayan imar plan revizyonu hazırladı. Planların vatandaşlara anlatıldığı tanıtım toplantılarının ikincisi Postacılar İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Bayraklı'nın 6 mahallesinde 1980'li yıllarda yapılmış eski imar planlarını revize eden Bayraklı Belediyesi imar planı tanıtım toplantılarının ilkini Nafiz Gürman Mahallesi'nde gerçekleştirmişti. İkinci toplantı Plan ve Proje Müdürü ve şehir plancıları tarafından Postacılar İsmet İnönü Mahallesi'nde yapıldı. Yeni hazırlanan planlara göre küçük parseller bir araya getirilerek büyük imar adaları oluşturulacak. Yeni imar planı revizyonu küçük parsellerin birleşerek büyük imar adalarının oluşmasına ve 10 katlı yeni konutların ortaya çıkmasına olanak tanıyacak. Yaklaşık 600 hektarlık alanı kapsayan çalışma vatandaşlara da büyük avantaj sağlayacak. İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde halkın yoğun katılımıyla gerçekleşen tanıtım toplantısında açıklamayı Plan ve Proje Müdürü ile müdürlükte görevli şehir plancıları yaptı. Birim yetkilileri, bilgilendirme toplantısının ardından vatandaşlardan gelen soruları içtenlikle yanıtladı. Toplantıda vatandaşların imar adalarında hak kaybına uğramadan, sahip oldukları parsel büyüklükleri ile doğru orantılı olarak inşaat hakkı sahibi olacağının altı çizildi. Bayraklı Belediyesi tarafından hazırlanan imar planı revizyonu İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin onayından sonra yürürlüğe girecek.

"Herkese anlatacağız"

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “Bayraklı'nın daha çağdaş, modern ve güzel bir görünüme kazanmasını istiyoruz. Bu sebeple bir süredir başlattığımız imar revizyonları ile ilgili bilgilendirme toplantılarına Nafiz Gürman Mahallesi'nde başladık. Toplantılar imar revizyonunda değişikliğe gidilecek diğer mahallelerde de devam edecek. Halkımızı bu konuda bilinçlendiriyoruz. Akılda soru işareti kalmasın diye bu toplantıları gerçekleştiriyoruz. O nedenle yaptığımız çalışmayı herkese anlatacağız. İlçemize şimdiden hayırlı olsun” dedi.