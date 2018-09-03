IMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi kuruldu

İzmir’de bağımsız olarak çalışacak odanın şuanda 150 üyesi bulunurken, Foça, Ayvalık, Bergama, Menemen gibi ilçelerin üyeleri Aliağa’ya bağlanacak.

Ege Bölgesi’nde denizcilerin çatı kuruluşu olan ve Ege Bölgesi’nde en büyük İMEAK DTO Şubesi olan İzmir’de, ikinci bir İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi kuruluyor. Bu konuda, İstanbul genel merkezden bir onay alındı ve yönetim kurulunun oluşturulması için bir çalışma başlatıldı. Seçimlerini bugün gerçekleştirecek olan oda da, kurucu başkanın ise Adem Şimşek’in olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Foça, Ayvalık, Bergama, Dikili gibi ilçeler Aliağa’ya bağlandı

Adem Şimşek, çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, odanın kuruluşu hakkında bilgi verdi. Şimşek, "İMEAK Deniz Ticaret Odası İstanbul genel merkezin meclis kararı ve yönetim kurulu kararıyla alınan bir kararla Aliağa’da güzel bir neticesinde inşallah şubemizin açılışını yapıyoruz. İlk seçimimiz de bugün. Bunun yanında Aliağa Deniz Ticaret Odası (DTO) Şubesi, sağolsun genel başkanımız Tamer Kıran seçim zamanında vermiş olduğu sözü çok hızlı bir şekilde yerine getirdi. Beni de kendisi kurucu başkan olarak ilan etti ve yaklaşık iki aylık bir çalışma sonucunda Aliağa’mıza deniz ticaret odası şubemizi kurmuş bulunmaktayız. Bugün de yasal prosedürler gereği ilk seçimimizi yapıyoruz. Yaklaşık 150 tane üyemiz var. Aliağa Deniz Ticaret Odalarımızın himayesi altında eski Foça, Ayvalık, Bergama bunun yanında Dikili ilçelerimiz de Aliağa’ya bağlanmış bulunmakta. Bizler tabi ki çok hızlı bir şekilde buradaki arkadaşlarımızın herhangi bir sorunları denizle ilgili problemlerini çözmek için İzmir’den bağımsız olarak almış olduğumuz bir kararla hızlı bir şekilde çözeceğiz. Bunun yanında tabi ki Aliağa’da 97 üyemiz, Foça’da 10 tane üyemiz, Menemen’de 10 tane üyemiz, Dikili’de 9, üyemiz Bergama’da 1, Ayvalık’ta 22 tane olmak üzere bu üyelerimizin bütün sorunlarını tabi ki bizler genel merkezin direktifleri adı altında çok iyi bir şekilde çözeceğimizi umut ediyorum. Bizler genç kuşak yeni nesil arkadaşlarız. Bu bir deniz kenti Aliağa ilçemizin ihtiyacı olan bir odaydı. Heyecanla iki üç seneden beri bekliyorduk. Ben buradan Tamer başkanım ve ekibine tekrardan çok ama çok teşekkür ederim. Bizlere birinci günden bugüne her konuda çok yardımcı oldular. İnşallah bundan sonra biz de sayın başkanımıza layık olabilecek bir şube başkanı olacağım burada. Aliağa halkımız için de hepimiz için de Türkiye’miz için de hayırlı uğurlu olsun diyorum teşekkür ediyorum" dedi.