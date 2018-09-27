İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi'nin yönetimi hızlı başladı

Kısa bir süre önce kurulan IMEAK Deniz Tica­ret Odası Aliağa Şubesi yönetimi, ziyaretlere hızlı başladı. Yönetim kurulu üyeleri bu kapsamda, İzmir Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü, Çevre İl Müdürlüğü, siyasi parti il başkanları, Aliağa Belediye Başkanlığı, Gümrük BaşMüdürlüğü ve sivil toplum kuruluşlarına ziyaret yaptı. Ziyaretlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği belirtilirken, yönetim 1 Ekim'de de ilk meclis toplantısını gerçekleştirecek.

Ziyaretlerde, vizyon ve misyonlarına değinen IMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, "Ziyaretlerimizin asıl amacı; kuruluşumuzu bildirmek bununla birlikte üyelerimize ve de vatandaşlara neler yapabileceğimizi, denizi nasıl daha çok sevdirebileceğimizi anlatmak. 1 Ekim Pazartesi günü Aliağa Ticaret Odası Toplantı Salonu'nda katılımın yoğun olmasını beklediğimiz ilk mec­lis toplantımızı gerçekleştireceğiz" dedi. Eski Foça, Berga­ma, Dikili, Ayvalık ve Menemen dahil olmak üzere toplamda 152 üyelerinin olduğunu belirten Başkan Şimşek, "Odamıza kayıt olmaya gelen yeni üyelerimiz var. Buda doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. İlerleyen günlerde belirli periyotlarda gerçekleştirmeyi planladığımız sektörel toplantılar ile üyelerimizin sorunları dinleyerek, çözümler üreteceğiz ve üst düzey bürokratlara sorunları ileteceğiz. Bugüne kadar almış olduğumuz takdirlere layık olmaya çalışacağız. Meclis toplantısının ardından Aliağa Kaymakamlığı, Aliağa Gümrük Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Aliağa Ticaret Odası ile güzel bir dayanışma içerisinde iyi işler yapacağımıza eminim. Deniz Ticaret Odası olarak Aliağa'nın eksiklikleri konusunda üzerimize ne düşüyorsa yapmaya ve katkı koymaya hazırız" şeklinde konuştu.