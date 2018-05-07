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07 Mayıs 2018 14:03

İnciraltı’na park et, Göztepe’ye ring ile devam et

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Alsancak bölgesinde uyguladığı "Park et, devam et" sistemini 1 Haziran’dan itibaren İnciraltı-Göztepe güzergahında da başlatıyor.

İnciraltı’na park et, Göztepe’ye ring ile devam et

07 Mayıs 2018 14:03

Araçlarını 353 araç kapasiteli İnciraltı Çınar Otoparkı’na bırakan sürücüler "ücretsiz ring" aracıyla Göztepe’ye taşınacak. Büyükşehir, otoparkın aylık abone bedelini de 120 TL’ye indirdi.



İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent merkezindeki otopark kullanım alışkanlığını artırmak ve özel araçların yol güzergahlarına park etmelerini önlemek amacıyla Alsancak Kahramanlar Otoparkı için Alsancak bölgesinde sürdürdüğü "Park et, devam et" uygulamasını İnciraltı’nda da başlatıyor. 1 Haziran’da hayata geçirilecek uygulama kapsamında, 353 araçlık kapasitesine sahip İnciraltı Çınar Otoparkı’nın cazibesinin artırılarak Mithatpaşa Caddesi’ndeki park yoğunluğunun rahatlatılması amaçlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Göztepe-İnciraltı hattında başlatacağı ücretsiz ring seferlerinin yanı sıra, Çınar Otoparkı’ndaki aylık aboneliği de 120 TL’ye düşürdü. İnişler ve binişlerin, Mithatpaşa Caddesi üzerinde belirlenen özel duraklarda yapılacağı, ücretsiz ring araçlarının sahil yolunda sadece, AASSM Tramvay Durağı ve Üçkuyular Feribot İskelesi’nde duracağı bildirildi. Ring araçlarından, otopark abonelik kartı veya günlük otopark fişini sürücüye gösterenler yararlanabilecek.



15 dakikada bir ücretsiz sefer


Yol kenarlarına park etmiş özel araçları otoparklara yönlendirmeyi amaçlayan uygulama kapsamında hizmete başlayan ring araçları, İnciraltı Çınar Otoparkı’ndan hareket ederek Haydar Aliyev Bulvarı’ndan Fahrettin Altay istikametine gidecek. Araçlar, Hava Eğitim Komutanlığı’nı geçince 16 Sokak’tan Mithatpaşa Caddesi’ne dönecek. Otoparka dönüş ise Hakimiyeti Milliye İlkokulu karşısındaki 99/1 Sokak’tan Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’na çıkılarak gerçekleşecek. Servisler 07.00-23.00 saatleri arasında hafta içi ve cumartesi günleri 15 dakika, pazar günleri ise 30 dakika arayla sefer yapacak.



Hangi duraklardan binilebilecek?


İnciraltı Çınar Otoparkı


16 Sokak’ta Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Otobüs Durağı


Mithatpaşa Caddesi Depo Durağı karşısı


Fuat Göztepe Parkı


PTT Başmüdürlüğü


İş Bankası Güzelyalı Şubesi


Göztepe Otobüs Durağı


Göztepe Otobüs Durağı - Vali Konağı Otobüs Durağı arası


Göztepe Katlı Otoparkı


Susuzdede Parkı


AASSM Tramvay Durağı


Üçkuyular Feribot İskelesi


İnciraltı Çınar Otoparkı




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