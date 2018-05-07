İngiliz-Portekiz ortaklı gayrimenkul yatırım firması Sonae Sierra:

İzmir’deki gayrimenkul hareketliliği Portekiz-İngiliz ortaklı uluslararası gayrimenkul yatırım firması Sonae Sierra’nın da dikkatinden kaçmadı. Portekiz, Cezayir, Brezilya, Kolombiya, Almanya, Yunanistan, İtalya, Fas, Romanya, Rusya, Slovakya, İspanya, Tunus ve Türkiye’de kurumsal ofisleri ile hizmet veren firma, son dönemlerde İzmir’deki büyük gayrimenkul projelerine odaklandı.

27 yıllık tecrübesi ile gayrimenkul projeleri içinde yer alan alışveriş merkezlerini kurumsal yatırımcılarla buluşturmayı misyon edinen firma, son zamanlarda rotayı İzmir’e çevirmiş bulunuyor. Avcılar İnşaat’ın Bornova Yeşilova’da yer alan Avcılar Effect Projesinde yer alan açık alışveriş alanlarını yurt dışından ve İstanbul’dan gelen yatırımcı firma temsilcilerine tanıtan Sonae Sierra Türkiye Genel Müdürü Maxence Liagre, “neden İzmir?” sorusuna oldukça çarpıcı cevaplar verdi.

Konut fiyatlarının arttığı tek büyükşehir

İzmir’in modern perakende ve alışveriş merkezleri konusunda uzun bir durgunluk dönemini geride bıraktığını belirten Maxence Liagre, ‘İzmir uzun zamandır AVM ve modern perakende konusunda biraz geri planda kalıyordu. Ama son dönemlerde çok farklı bir gelişme oldu. Şu anda İzmir’de birçok proje yapılıyor. Çünkü İzmir, yeni nesil AVM’ler için çok uygun bir kültür barındırıyor. Daha çok açık alan, restoran ve terası olan yeni AVM’ler trend oldu. Çünkü insanlar AVM’lere yüzde 100 tüketim için gelmiyorlar; yaşamak, zaman harcamak, arkadaşlarıyla görüşmek için de geliyorlar. İzmir’de zaten eskiden böyle bir kültür vardı. Artık bu kültür AVM içine girdi ve bu kültürle yeni nesil AVM’lerin buluşması İzmir’de sağlanmış oldu. Bu nedenle bize göre İzmir’de ciddi bir potansiyel var. Biliyorsunuz son zamanlarda Türkiye’de özellikle büyükşehirlerde ev fiyatları düşüyor ama İzmir’de fiyatlar yükselmeye devam ediyor. Demek ki İzmir’de rüzgar tersine döndü” diye konuştu.

İzmir’in o algısı değişiyor

İzmir’in en yoğun göç alan büyükşehirlerden biri olmayı sürdürdüğünü de anlatan Maxence Liagre, “Zaten İzmir ciddi bir göç alıyor. Türkiye’de az görüyoruz bunu, demek ki İzmir’de bir dinamizm var. İzmir’de uygun hava var; iklimi, turizm merkezi oluşu, kültürü çok önemli Eskiden şöyle bir ön yargı vardı; ‘İzmir tembel, potansiyel yok, insanlar para harcamıyor veya işte haftasonu ya Çeşme’ye ya da Foça’a kaçıyorlar’ diye Ama aslında öyle değil. İzmir üretim kenti oldu, yaşayan bir kent oldu. Bir de 365 gün yaşıyor. İzmir’in kendisi de değişti ve modern bir şehir oldu. Gerçek anlamda bir büyük şehir oldu” dedi.

Türkiye yoruldu İzmir’e dinamizm geldi

İzmir’in Türkiye’deki diğer büyükşehirlere göre daha dinamik olduğunu da anlatan Maxence Liagre, “Türkiye’de başka yerde böyle olumlu bir hava yok. İnsanlar biraz yorgun oldular, piyasada yorgun oldu. İzmir’de daha bu yorgunluğu görmedik, gerçek bir dinamizm var. Biz bu anlamda İzmir’e baktığımızda tüm verilerimiz yeşil oluyor. O nedenle de İzmir’deyiz” dedi.

İdris Avcı: İzmirli açık AVM istiyor

Avcılar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı İdris Avcı ise Effect projesinin AVM bölümlerini açık çarşı olarak tasarladıklarını belirterek, “Proje hazırlanırken bize birkaç kapalı AVM modeli sunulmuştu ancak biz öyle istemedik. Çünkü İzmirli kapalı alanlarda zaman harcamak istemiyor. Bu nedenle projelerimizde açık AVM’lere yöneldik” dedi.