İngiliz yaşlı adam, ülkesinde değil İzmir’de şifa buldu

Hastayı ziyaret ederek geçmiş olsun dileğini ileten Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi sadece ülkemizin değil Balkanların, Kafkasların hatta Avrupa’nın önemli bir referans hastanesi. Fakültemiz, uluslararası klinik araştırma merkezlerinden birisi” dedi.

Ülkeler arası ulaşımın kolaylaşması ile birlikte ’Sağlık Turizmi’ önemli bir sektör haline geldi. Dünyanın gelişmiş ülkelerinden hastaların, sağlık turizmi kapsamında tedavi için Ege Üniversitesini tercih etmesi ile birlikte üniversite hastanesi adeta Türkiye’nin sağlık üssü oldu.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, sahip olduğu donanımlı altyapısının yanı sıra cerrahlarının uluslararası alandaki başarıları ile yabancı hastaların da dikkatini çekiyor. Türkiye’nin sağlık turizmi alanında önemli bir referans merkezi olan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde İngiltere vatandaşı olan Leslie Joseph Howard’a karaciğer nakli gerçekleştirildi.

Birçok ülke gezdikten sonra nakil için güvenilir yerin Ege Üniversitesi Hastanesi olduğuna karar veren Howard, araştırmalarının sonunda nakil ameliyatı için Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine geldi. Doktorlar tarafından nakil ameliyatı olması uygun bulunan Howard’a 8 saatlik bir ameliyat sonunda bir akrabasının karaciğerinden doku nakledildi.

En umutsuz olduğu anda karşısına Türk doktorların çıktığını belirten Howard, "Türkiye’yi çok sevdim. Burada bana ikinci bir şans verildi. Buraya geldiğimde kendi hikayemi yazdım. Buradaki insanlar benim kalbimde yer edindi. Türkiye’yi sağlık olanakları dünyadaki birçok ülkeden daha iyi olduğu için tercih ettim, bu sayede hızla iyileştim" diye konuştu.

“Ege, uluslararası klinik araştırma merkezlerinden birisi”

Hastayı ziyaret ederek geçmiş olsun dileğini ileten Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ise "Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi sadece ülkemizin değil Balkanların, Kafkasların hatta Avrupa’nın önemli bir referans hastanesi. Fakültemiz, uluslararası klinik araştırma merkezlerinden birisi. Avrupa’nın ve dünyanın çeşitli ülkesinden gelen hekimlere eğitimler de veriyoruz. Cerrahlarımız, komşu ülkelerimizden gelen talepler doğrultusunda yurt dışındaki hastanelerde ameliyatlar yapıyorlar. Komşu ülkelerdeki hastalara şifa oluyorlar. Üniversitemizin ve ülkemizin göğsünü kabartıyorlar. Akademisyenlerimiz dünyanın önde gelen üniversitelerinden davetler alıyorlar. Geliştirdikleri yeni teknikleri ve cerrahi uygulamaları onlarla paylaşıyorlar. Eskiden Türk hastalar Avrupa ya da Amerika’ya tedavi için giderdi, şimdi onlar Türkiye’ye gelmeye başladı. Türkiye bu şansını çok iyi kullanmalıdır. Sağlık turizmi ülkemizin en önemli döviz kaynaklarından birini oluşturabilir. Çok ciddi kazanımlar elde edebiliriz" şeklinde konuştu.

23 yılık tecrübe

Operasyon hakkında bilgi veren Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Ege Üniversitesi Organ Nakli Merkezi Karaciğer Nakli Sorumlusu Doç. Dr. Murat Zeytunlu, "Üniversitemizde yaklaşık 23 yıldan beri aktif olarak karaciğer nakli programımız devam ediyor. Ülkenin en önemli merkezlerinden biriyiz. Gerek hasta sayısı olarak gerek kalite olarak gerekse verdiğimiz eğitim olarak kamudaki en önemli karaciğer nakli merkezlerinden biriyiz. Hastamız da bizim tecrübemize Türkiye’ye ve Ege Üniversitesine güvendi. Nakil ameliyatına girdi, gayet iyi bir ameliyat geçirdi. İnşallah iyi olacak” ifadelerini kullandı.

"Ülkemizin sağlık turizmi gelişiyor”

Doç. Dr. Zeytunlu, "Hastanın, ülkemizi ve üniversitemizi tercih etmesi bizim için büyük bir gurur kaynağı oldu. Ülke olarak sağlık turizmi sürekli gelişmekte, bu da bizim büyük avantajımız. Üniversitemiz, özellikle tıp alanında ve diğer alanlarda da Türkiye’nin en iyi üniversitelerinden birisi. Ayrıca dünya da sayılı üniversiteler arasında yer alıyor. Hakikaten başarılı operasyonlar gerçekleştiriyoruz. Sağlık açısından da ilerideyiz. Bütün ülkelerle rekabet edebilecek konumdayız. Bir de üstüne fiyat avantajımız var. Dolayısıyla yabancı hastaları, üniversite hastanemize sağlık turizmi açısından çekebilmek için büyük avantajlarımız var" diye konuştu.

Karaciğer nakli operasyonunu, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Ege Üniversitesi Organ Nakli Merkezi Karaciğer Nakli Sorumlusu Doç. Dr. Murat Zeytunlu, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sezgin Ulukaya, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Vedat Ünalp ve Opr. Dr. Gözde Ertunç’tan oluşan ekip gerçekleştirdi.