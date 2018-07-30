İnönü Evi adına yakışır olacak

Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün 1884 yılında gözlerini açtığı ve günümüzde İnönü Evi Müzesi adıyla hizmet veren tarihi ev için kapsamlı bir yenileme çalışması başlattı. Belediye Başkanı Sema Pekdaş’ın bizzat takip ettiği yenilemeler İnönü Vakfı’nın bilgisi doğrultusunda ilerliyor. Kısa zamanda bitirilecek çalışmalar sayesinde İnönü Evi Müzesi’ni daha çok kişinin ziyaret etmesi planlanıyor.

İzmir’in merkez ilçesi Konak’ta Kurtuluş Savaşı kahramanlarından, Türkiye Cumhuriyeti’nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün adını taşıyan sokakta yer alan İnönü Evi Müzesi’nin yenileme çalışmaları sürüyor. İsmet İnönü’nün 1884 yılında doğduğu ve günümüzde müze olarak hizmet veren Konak’taki tarihi binanın iç dekorasyonu baştan sona değiştirildi. Tarihi doku korunarak, sergileme alanları yenilenen İnönü Evi, çok kısa zamanda yeni haliyle ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak. Yenilenen müzede İnönü ailesine ait eşya ve fotoğrafların yanı sıra İsmet İnönü ve eşi Mevhibe İnönü arasında savaş yıllarında yazılmış mektuplar da sergilenecek. Lozan kahramanı İsmet İnönü’nün meclis kürsüsünden yaptığı konuşma da radyo aracılığıyla ziyaretçilere dinletilecek. Ayrıca Mevhibe İnönü’nün bizzat not aldığı yemek ve tatlı tarifleri de müze evinin mutfak bölümünde sergilenecek.

Sokağın dokusu değişecek

1999 yılından bu yana İsmet İnönü Evi Müzesi adıyla hizmet veren tarihi binada sona gelinen yenileme çalışmalarını inceleyen Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, çalışmalar bittiğinde müzenin daha keyifli ziyaret edilir hale geleceğini söyledi. Yenilemeler sırasında her türlü ayrıntının düşünüldüğünü dile getiren Pekdaş, önümüzdeki günlerde yapılacak törenle müzenin yeniden ziyarete açılacağını kaydetti. Geçen yıllarda İsmet İnönü’nün kızı ve aynı zamanda İnönü Vakfı Başkanı Özden Toker’le müze evle ilgili biraraya gelerek yapılacak yenilemeler hakkında görüştüklerini hatırlatan Pekdaş, “Özden Hanımla yaptığımız görüşmede burası için yeni bir çalışma biçimi belirlenmesi konusunda ortak karar almıştık. Bu doğrultuda ekiplerimiz çalışmalarını yaptı. Sağlanan değişiklikle hem bu bölgenin dokusu yenilenecek hem de kentimizin kültür-sanat çalışmalarına katkı koyacak yeni bir mekan olacak” dedi. İsmet İnönü’nün sadece bir asker olmadığını, Cumhuriyet’in önemli bir değeri olduğunu dile getiren Pekdaş, yapılan yeni düzenlemenin bu öneme yakışacağını söyledi.