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27 Şubat 2018 10:33

İnşaat mühendisliği öğrencileri BİVA’ya konuk oldu

Manisa İnşaat Mühendisleri Odasına da üye olan Celal Bayar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 2.

İnşaat mühendisliği öğrencileri BİVA’ya konuk oldu

27 Şubat 2018 10:33

ve 3. sınıf öğrencileri, Biva’nın Bostanlı’da yapımı devam eden Bivalvia projesinin şantiyesini gezdi, ayrıntılı bilgiler aldı.


Bivalvia şantiyesinde inşaat süreçlerini yerinde inceleyen Celal Bayar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 2. ve 3. sınıf öğrencileri, uygulamalar hakkında yetkililerle fikir alışverişinde bulundu. Şantiye gezisinin ardından Biva Mimarlık’ın Karşıyaka’daki merkez ofisine konuk olan öğrenciler; burada mühendisler, satın alma departmanı, insan kaynakları, mimarlık ve iç mimarlık gibi farklı departman yetkilileriyle de görüştü.


İnşaat sektörünün bir ekip işi olduğu vurgulanan toplantıda, planlama, iş güvenliği, satın alma konuları da masaya yatırıldı.


Öğrenciler, Biva’nın Bayraklı’da yapımı devam eden 151 metre yüksekliği ile Avrupa’nın en yüksek yapısal çelik binası olma özelliği taşıyan Biva Tower projesi hakkında da bilgi alırken; önümüzdeki aylarda Biva Tower şantiyesine de teknik gezi yapacak.




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