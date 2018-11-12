İntihar eden ünlü doktor gözyaşlarıyla defnedildi

İzmir'de geçtiğimiz günlerde intihar eden Gazi Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Altınordu Spor Kulübü Derneği Başkanı Op. Dr. Salih Mertan son yolculuğuna uğurlanırken, cenazede duygu dolu anlar yaşandı.

Geçtiğimiz günlerde, evinde başına dayadığı silahı ateşleyerek yaşamına son veren ve ileri derecede parkinson hastalığıyla mücadele eden Op. Dr. Salih Mertan için üç yerde cenaze töreni düzenlendi. Mertan için ilk tören; Altınordu Spor Kulübü Yeşilyurt Yerleşkesi'nde yapılırken, ikinci tören ise Özel Gazi Hastanesinde gerçekleştirildi. Törenlerin ardından ünlü doktorun naaşı Alsancak Hocazade Camii'ne getirildi.

Tabutun üzerine Altınordu bayrağı örtüldü

Çok sayıda kişi, tanınmış doktoru uğurlamak ve son görevini yerine getirmek amacıyla camiye akın etti. Cenazede duygu dolu anlar yaşandı. Yakınları ve sevenleri, cenazede gözyaşı dökerken; Mertan'ın tabutuna Altınordu bayrağı örtüldü ve üzerine karanfiller atıldı. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına; Mertan'ın kızları ve eşi, futbol ve tıp dünyasının önemli isimleri ile sevdikleri katıldı. Cenaze namazının ardından Salih Mertan'ın naaşı Kokluca Mezarlığı'na defnedildi.

Salih Mertan kimdir?

12 Mart 1948 İzmir doğumlu Salih Mertan, Namık Kemal Lisesini bitirdi. Ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde Üroloji Dalı üzerine tahsilini tamamlayıp, Operatör Doktor unvanını aldı. Mertan, Can Tıp Merkezini kurduktan sonra Gazi Hastanesi Kurucu Başkanlığını üstlendi. 40 yıl boyunca Altınordu Spor Kulübüne yönetici olarak maddi manevi birçok değerli hizmetlerde bulunan Salih Mertan, 2012 yılındaki şirketleşmenin ardından derneğin başkanlık görevini yerine getiriyordu.