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09 Haziran 2018 12:19

İş adamı Helvacıoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat eden iş adamı Alifer Helvacıoğlu, sevenlerinin gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

İş adamı Helvacıoğlu son yolculuğuna uğurlandı

09 Haziran 2018 12:19


Son günlerini, oğulları Op. Dr. Mehmet Helvacıoğlu ve Cüneyt Helvacıoğlu’nun kurucuları arasında yer aldığı Atasağlık Hastanesinde geçiren iş adamı Alifer Helvacıoğlu, son yolculuğuna Milas Hacı İlyas Camiinde düzenlenen cenaze töreniyle uğurlandı.


Sevilen iş adamı Helvacıoğlu’nu akrabaları ve yakınlarının yanı sıra Atagöz ve Atasağlık Hastanesi ortaklarından Melih Türe, Prof. Dr. Safiye Yılmaz ile Atagöz ve Atasağlık ailesi çalışanları son yolculuğuna uğurladı. Alifer Helvacıoğlu’nun cenazesi, kılınan namazın ardından Milas Şehir Mezarlığındaki aile kabristanında defnedildi. Milas’ın ünlü helva üreticisi Alifer Helvacıoğlu, sevenlerinin gözyaşlarıyla toprağa verildi.




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