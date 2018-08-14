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14 Ağustos 2018 10:49

İş dünyası Türk lirası ile ihracata hazır

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, "Gezi olaylarında kazanan Türkiye oldu, 15 Temmuz’da kazanan Türkiye oldu, bugün de kazanan Türkiye olacak.

İş dünyası Türk lirası ile ihracata hazır

14 Ağustos 2018 10:49

Türk ihracatçısı olarak Türk lirası ile ihracat yapmaya hazırız" dedi.


Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dirayetli yönetimi ile bu krizi de soğukkanlı bir şekilde yönettiğini ve fırtınalı denizden gemiyi sağ salim limana ulaştıracağına inandıklarını ve desteklediklerini anlatan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşacağını söyledi. Uçak, "Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak tarafından açıklanan yeni ekonomi modeline ihracat dünyası olarak tam destek veriyoruz. 2018-2019 ekonomik dengeleme dönemi olacak. Hükümetimiz enflasyonla güçlü mücadele edecek, özellikle mali disiplin, cari açığın düşürülmesi ve güven ortamının iyileştirilmesi için Hükümetimizin atacağı adımları destekliyoruz. Türkiye, 2023 yılı hedeflerine ulaşacak" dedi.



"Türk lirası ile ihracat yapmak istiyoruz"


Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump döneminde Türkiye ile ABD ilişkilerinin iki müttefik ülkenin ilişkileri şeklinde seyretmeyeceğinin çok net bir şekilde belli olduğunu dile getiren Uçak, "Trump yönetimi müttefiki Türkiye’de seçimle işbaşına gelmiş hükümetle ilişkileri geliştirme yerine, terör örgütleri ile işbirliğini tercih ettiğini defalarca ortaya koydu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi bizim yeni müttefiklerle yürüme zamanımız geldi. Yeni müttefiklerimizle Türk lirası ile ticaret yapmak istiyoruz. Türk ihracatçısı olarak Türk lirası ile ihracat yapmaya hazırız" ifadelerini kaydetti.




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