İş fırsatları için üniversite-sanayi buluşması

Çalıştaya katılan firmalar, kurumsal girişimcilik, AB hibe destek programları ve patent konularında bilgilendirilirken, iyi uygulama örnekleri ile işbirliği fırsatları hakkında da bilgi sahibi oldu.

Yaşar Üniversitesi, Üniversite Sanayi İşbirliği Çalıştayı düzenledi. Çalıştaya, önemli firmalar ile akademisyenler tarafından büyük ilgi gösterildi. Öğleden önceki oturumlarda, sanayiye yönelik, ’kurumsal girişimcilik, AB destek programları ve patent veri kullanımı’ konuları hakkında sunumlar gerçekleştirildi.

İkinci oturumda ise üniversite-sanayi işbirliği iyi uygulama örnekleri anlatıldı. Yaşar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cüneyt Güzeliş ile Vestel Ar-Ge Müdürü Metin Nil, iki kurum işbirliğinde gerçekleşen projeler hakkındaki tecrübelerini paylaştı. Endüstriyel Tasarım Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Mine Ovacık, hayata geçirdikleri sanayinin problemlerini çözmeye yönelik bitirme tezleriyle ilgili bilgi paylaşımında bulundu. Minerva Kuluçka Merkezi ekiplerinden CubeTech ortağı ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Ceyhan Türkmen ise bir enerji firması ile birlikte hayata geçirdikleri akıllı şehir teknolojileri projelerinden bilimsel araştırma projeleri desteklerinden bahsetti. İyi uygulama örnekleri oturumunun son konuşmasını ise Dr. Şahin Yağlıdere yaparak, üniversite yürütücülüğünde sanayinin problemlerine çözüm getirmeye yönelik hibe destekli öğrenci projelerine dair tecrübe paylaşımda bulundu. Yaşar Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi (BTTO) Müdürü Dr. Emrah Tomur, sanayi ile üniversite arasında, bilgi ve teknoloji transferi destekli projelere dönüşmesinin hedeflendiğini ifade etti. Sunumların ardından, akademisyen-sanayici ve çözüm ortağı birebir görüşmeleri gerçekleştirildi.

Girişimcilere danışmanlık desteği de var

Yaşar Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi (BTTO), 2 yıl gibi kısa bir süre önce kurulmasına karşın kısa sürede 100’e yakın araştırma ve üniversite-sanayi işbirliği projesinin geliştirilmesine, bu projelerden 10 milyon TL’nin üzerinde ekonomik değer yaratılmasına destek sağladı. Bugüne kadar çoğu daha mezun olmadan kendi şirketlerini kuran 50’ye yakın girişimci ekibe ev sahipliği yapan Minerva Kuluçka Merkezi de öğrenci ve akademisyenler başta olmak üzere tüm girişimcilere, girişimcilik, danışmanlık, ofis, alt yapı, mentörlük gibi konularda destek vererek çalışmalarını sürdürüyor. Projelerin büyük bir kısmı bakanlık, TÜBİTAK ve Yaşar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesinin sağladığı hibe destekleri ile destekleniyor. Yaşar Üniversitesi ayrıca; TÜBİTAK’ın Bireysel Genç Girişim Programı kapsamında, girişimcilere danışmanlık desteği de veriyor.