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19 Eylül 2017 11:29

İş garantili şoförlük kursu

Lojistik sektörünün önemli isimlerinden bir firma, sektördeki nitelikli eleman açığını karşılamak için İŞ-KUR ile birlikte sosyal sorumluluk anlayışıyla bir eğitim programı hazırladı.

İş garantili şoförlük kursu

19 Eylül 2017 11:29


Sektördeki nitelikli eleman açığını karşılamak isteyen Günaydın Group, İŞ-KUR ile birlikte bir programın startını verdi. Yapılan eğitim programı kapsamında, uzman eğitmenler tarafından verilecek ve 3 ay sürecek eğitimlerle TIR ve otobüs şoförlerinin yetiştirileceği ifade edilirken, kursiyerlere hem teorik, hem de uygulamalı eğitimlerin verileceği aktarıldı. Kadın ve erkek şoför adaylarının katılabileceği iş garantili eğitim boyunca kursiyerlerin maaş da alacağı belirtildi.


Şirket olarak ulaşım ve lojistik sektöründeki yetişmiş eleman ihtiyacına cevap vermek, kadın iş gücünü de ekonomiye kazandırmak için bu eğitim programını düzenlediklerini belirten Günaydın Group Yönetim Kurulu Üyesi Şenol Günaydın, “Eğitim kapsamında kursiyerlerin sürücü belgeleri, SRC belgeleri ve psikoteknik değerlendirme test belgelerinin ücretlerini de biz ödüyoruz. Bunun yanı sıra; üç ay boyunca sürecek eğitimler boyunca kendilerine maaş ödemesi de yapıyoruz. 25 yaşını tamamlamış, emekli olmayan, son 1 aydır sigortasız olan ve en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olan kadın - erkek herkes bu kursa başvurabilir. Türkiye’deki işsizlik sorunundan çok asıl olan, lojistik sektörünün ve bu sektördeki şirketlerin işgücüne ihtiyacı olduğu gerçeğidir” diyen Günaydın, “Bu nedenden dolayı nitelikli personel kazanmak adına eğitim programlarına öncelik vermemiz gerekecek. Bizler de taşın altına elimizi koyarak hem eğitim, hem de maaş dedik” ifadesini kullandı.


İş başı programına katılmak isteyenlerin, personel@gunaydingroup.com.tr adresine başvurabileceği, veya 0232 436 44 11 numaralı telefondan bilgi alabileceği duyuruldu.




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