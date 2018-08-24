İş stresini tiyatroyla atıyorlar

Yaklaşık 3 yıl önce kurulan ve sergiledikleri oyunlarla beğeni kazanan tiyatro ekibinin oyuncuları günlük sıkıntılarını, streslerini tiyatroyla unuturken, kişisel gelişimleri adına da büyük kazançlar sağladıklarını ifade etti.

Bayraklı Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından kurulan tiyatro grubu çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Tiyatro kursuna katılanlar arasında avukattan mimara farklı meslek gruplarından oyuncu adayları yer alıyor. İş hayatının getirdiği sıkıntı ve stresi tiyatro sayesinde attıklarını ve sahnede bulunmanın verdiği keyifle oyunculuk deneyiminde bulunmanın heyecanını yaşadıklarını anlatan kursiyerler yeni oyunlarının hazırlıklarını ise ara vermeden sürdürüyor.

“Kendimi çok iyi hissediyorum”

Tiyatro ekibi oyuncularından Avukat Özlem Ergun, tiyatro ile rahatladığını belirterek, ’’Benim bu sanata yönlenmemin sebebi günlük handikapları aşmak ve kendimi başka mecralarda göstermekti. Tiyatro da bunun için bana inanılmaz bir fırsat verdi. Çünkü avukatlık yapmanın yanında bir anne ve ev kadınıyım bu sorumluluklar bana korkunç yükler getiriyor. Kendimi çok iyi hissettiğim, her şeyden soyutlandığım, deşarj olduğum ve beynimi boşalttığım tek yer burası” dedi.

’’Tiyatroyla nefes alıyoruz’’

Tiyatronun insan ilişkileri açısından da büyük faydaları olduğunu ifade eden Feyza Sönmez ise ’’Bu ekipte olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Tiyatro ile daha yeni tanışmıyordum ama buna rağmen geldiğimde tiyatro adına birçok şeyi bilmediğimi fark ettim. Bunun yanında ses eğitimi de aldım. İzmir’e yerleştiğimde hiç arkadaşım yoktu ama burası bana çok arkadaş kazandırdı ve buradaki arkadaşlarımla aile gibi olduk. Tiyatrodan sonra insan ilişkileri kurma konusunda çok daha rahat ve dışa dönüğüm. Tiyatro insanın kendi kimliğini elde etmesi için çok büyük bir alan ve bize bu alan oluşturuldu. Tiyatro hayattır ve insana nefes alma olanağı tanır’’ diye konuştu.

“Herkesi bekliyoruz”

Sanata ve sanatçıya her zaman destek veren Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “Farklı meslek gruplarından vatandaşlarımızın tiyatro kursumuza ve ekibimize dahil olması mutluluk verici. Burası bir terapi merkezi gibi aynı zamanda. Kursiyerlerimizin de iş stresinden uzaklaştığı, sanatla baş başa kaldığı sonrasında da oyunlarını sergileyerek, performanslarıyla beğeni kazandığı bir alan haline geldi. Bu kapsamda eylül ayındaki yeni kursiyer seçmelerimize de tiyatroya ilgi duyan herkesi bekliyoruz” dedi.