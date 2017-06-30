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30 Haziran 2017 12:23

İş tanımı dışı görevlendirme için iptal kararı

İzmir Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde araştırmacı olarak görev yapan Demokratik Sağlık Sen üyesi Mustafa Serbest, görev tanımı olmamasına rağmen sivil savunma biriminde görevlendirildi.

İş tanımı dışı görevlendirme için iptal kararı

30 Haziran 2017 12:23

Sendika, bu görevlendirmenin iptali için açtığı davayı kazandı.


İzmir Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde araştırmacı olarak görev yapan Mustafa Serbest, sivil savunma biriminde görevlendirildi. Görev tanımı olmamasına rağmen yapılan atama sonrasında Demokratik Sağlık Sen bir iptal davası açtı. İzmir 6. İdare Mahkemesinde görülen davada Mustafa Serbest’in sivil savunma biriminde görevlendirmek için konuda uzmanlaşmış olması gerektiğine yer verildi. Mahkeme, sivil savunma uzmanı olabilmek için kuruluşun açacağı görevde yükselme sınavında başarılı olmanın şart olmasından dolayı kurumun aldığı kararı bozdu. Davada ayrıca mahkeme masraflarının ve avukatlık ücreti olan bin 172 Türk lirasının kurum tarafından davacı Mustafa Serbest’e ödenmesine hükmetti.


Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Togan Demircan, “Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde araştırmacı olan fakat sivil savunma birimi bağlanan arkadaşımızın yaşadığı mağduriyeti ortadan kaldırmak için dava açtık ve mahkeme bizim itirazımızı haklı gördü. İş tanımında olmayan bir görevlendirme mahkeme tarafından iptal edilerek mağduriyet ortadan kaldırıldı” şeklinde konuştu.




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