İş yerinde başarı ve mutluluk kıskanılıyor

Yöneticiler tarafından onaylanmak, terfi almak, yeteneklerin yanı sıra aile hayatındaki mutluluk, geniş sosyal çevre ve popülerlik kişilerin çalışma arkadaşlarına karşı yıkıcı duygular beslemesine neden oluyor.

İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden Dr. Mert Günerergin, işyerindeki kıskançlıkları bilimsel bir çerçeveye aldı ve kıskançlığın haritasını çıkardı. Dr. Günerergin, “İş yerinde kıskançlığı tetikleyen unsurlar nelerdir?”, “İş yerinde kıskançlığı etkileyen faktörler nelerdir?” ve “İşyerinde kıskançlığın sonuçları nelerdir?” sorularına yanıt aradı. İEÜ İşletme Bölüm Başkanı Doç. Dr. Burcu Güneri Çangarlı danışmanlığında “İş yerinde Kıskançlık ve Sonuçları: Keşifçi Bir Çalışma” başlıklı doktora çalışmasını yapan Dr. Günerergin, Türk iş yaşamında kişilerin en çok başkalarının başarısını ve mutluluğunu kıskandığını belirledi. İş ortamında özel hayata dair mutlulukların kıskançlığa sebep olmasının dikkat çektiğini belirten Dr. Günerergin, “Kıskançlık kimi zaman mutlu bir aile tablosundan, kimi zaman geniş bir sosyal çevre ya da popülerlik tarafından tetiklenebiliyor. Etkilerini de iş hayatındaki davranış değişiklikleri olarak gösteriyor” dedi.

"Saldırgan rekabet desteklenirse sonuç; yıkıcı"

İş yerinde kıskançlığın küçümseme, dedikodu, bilgi saklanması, mobbing, şiddet ve sabotajı beraberinde getirdiğini aktaran Dr. Günerergin, hırslı ve saldırgan rekabetin desteklendiği ortamlarda da bu duygunun daha yıkıcı sonuçlarının oluştuğunu söyledi.

Adalet algısı yüksekse işler değişiyor

Dr. Günerergin, “Zarar gören kişi yıkıcı davranışlar karşısında kabuğuna çekilmeyi tercih edebiliyor. Bu his nedeniyle kişiler kendilerini ortamdan izole ediyor ve cesaretsizlik hissediyor. Kıskançlığın olumsuz etkilerinin yanı sıra başarılı kişileri örnek almak ve motivasyon oluşturmak gibi pozitif davranışları da tetiklendiğini görebiliyoruz” diye konuştu. Dr. Günerergin, adalet algısının yüksek olduğu ortamlarda ise negatif duyguların yaşanma ihtimalinin azaldığını vurguladı.