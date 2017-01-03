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03 Ocak 2017 03:18

İş yerinde çıkan yangında hayatını kaybetti

İş yerinde çıkan yangında hayatını kaybetti

03 Ocak 2017 03:18

İzmir’in Bornova ilçesinde bir oto boyama servisinde elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangında 25 yaşındaki Salih Uslu hayatını kaybetti.
Yangın, Kazım Dirik Mahallesi 3’üncü Sanayi Sitesi içinde bulunan bir oto boyama servisinde çıktı. Oto boyama servisinin teras katında çıkan alevleri gören vatandaşlar durumu 110 itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Elektirik kontağından çıktığı iddia edilen yangın İtfaiye ekipleri tarafından kısa süre içinde söndürürdü. İtfaiye ekipleri, kalacak yeri olmadığı için iş yerinde kalan ve yangın esnasında işyerinde uyuyan 25 yaşındaki iş yeri çalışanı Salih Uslu’nun cansız bedenine ulaştı. Yaklaşık bir ay önce oto boyama servisinde çalışmaya başlayan Uslu’nun cesedi, savcılık incelemesin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangının neden çıktığı itfaiye ekiplerinin yapacakları detaylı inceleme sonrası netlik kazanacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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