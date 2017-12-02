İşadamları, Tümsiad ile bir araya geldi

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (Tümsiad) Teşkilatlanma Komisyonu Urla İlçe Teşkilatının organizasyonu ile yapılan etkinliğe; Urla Kaymakamı Önder Can, Kızılay Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Gökay Gök, Urla Müftüsü Ali Ünal, Urla İlçe Mal Müdürü Atanur Yıldız, Urla Gıda Tarım Hayvancılık İlçe Müdürü İbrahim Yılmaz, Tümsiad Manisa Şube Başkanı İrfan Dinçer ile Tümsaid üyeleri ve Urla’ lı işadamlarından oluşan yaklaşık 150 kişi katıldı.

Tümsiad tanıtım filminin gösterimiyle başlayan etkinlikte konuşan Tümsiad İzmir Şube Başkanı Erkan Çoruk, derneğin il bazında, yurt çapında ve uluslararası arenada yaptığı ve yapacağı faaliyetler hakkında bilgiler aktardı.

Kızılay’ın dünyada yardım kuruluşları arasında özellikle Müslümanların yaşadığı coğrafyalarda beklenen ve yolu gözlenen bir kuruluş olduğunun altını çizen Kızılay Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Gökay Gök de Türkiye’ deki kan ihtiyacının ne kadar önemli olduğu ve kan bağışının ciddi bir ihtiyaç olduğuna vurgu yaptı.

Urla’da gerçekleşen bu program ile bölge işadamları birbirleri ile tanışma fırsatı bulurken, birbirleri ile olan ticaretleri geliştirme adına önemli bir fırsat yakalamış oldu.