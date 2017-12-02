Diğer
Kategoriler
02 Aralık 2017 13:19

İşadamları, Tümsiad ile bir araya geldi

Tümsiad İzmir Şubesi’nin Urla’da düzenlediği programla bölge iş adamları birbirleri ile tanışma fırsatı buldu.

İşadamları, Tümsiad ile bir araya geldi

02 Aralık 2017 13:19


Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (Tümsiad) Teşkilatlanma Komisyonu Urla İlçe Teşkilatının organizasyonu ile yapılan etkinliğe; Urla Kaymakamı Önder Can, Kızılay Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Gökay Gök, Urla Müftüsü Ali Ünal, Urla İlçe Mal Müdürü Atanur Yıldız, Urla Gıda Tarım Hayvancılık İlçe Müdürü İbrahim Yılmaz, Tümsiad Manisa Şube Başkanı İrfan Dinçer ile Tümsaid üyeleri ve Urla’ lı işadamlarından oluşan yaklaşık 150 kişi katıldı.


Tümsiad tanıtım filminin gösterimiyle başlayan etkinlikte konuşan Tümsiad İzmir Şube Başkanı Erkan Çoruk, derneğin il bazında, yurt çapında ve uluslararası arenada yaptığı ve yapacağı faaliyetler hakkında bilgiler aktardı.


Kızılay’ın dünyada yardım kuruluşları arasında özellikle Müslümanların yaşadığı coğrafyalarda beklenen ve yolu gözlenen bir kuruluş olduğunun altını çizen Kızılay Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Gökay Gök de Türkiye’ deki kan ihtiyacının ne kadar önemli olduğu ve kan bağışının ciddi bir ihtiyaç olduğuna vurgu yaptı.


Urla’da gerçekleşen bu program ile bölge işadamları birbirleri ile tanışma fırsatı bulurken, birbirleri ile olan ticaretleri geliştirme adına önemli bir fırsat yakalamış oldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
21
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    14°C
  • Salı
    Yağmurlu
    14°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    10°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç