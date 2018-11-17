İskelede akşam sürprizi

Toplu ulaşım araçlarını kullanan İzmirliler, vapur, iskele ve istasyonlarda düzenlediği "Genç Sahne" konserleri sürpriziyle karşılaştı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, "Genç Sahne" etkinlikleri kapsamında; vapur, metro gibi toplu ulaşım araçları ile istasyon ve iskelelerde sürpriz konserler düzenliyor. Konservatuvar ve müzik bölümü öğrencilerinin oluşturduğu gruplar, "Kısa Bir Mola" sloganıyla akşam işten çıkan İzmirlilere müzik ziyafeti çekiyor. Genç müzisyenlerin sahne aldığı etkinlik kapsamında, bu kez Alsancak Vapur İskelesi'nde keyifli dakikalar yaşandı. Günün yorgunluğu ile evlerine dönmek üzere iskeleye gelen yolcular, canlı müzik eşliğinde zamanın nasıl geçtiğini unuttu. Alkışlarıyla şarkılara eşlik eden İzmirliler, "Çok güzel ve ince bir düşünce. Vapur beklemek hiç bu kadar keyifli olmamıştı. Zamanın nasıl geçtiğini anlamadık" diyerek memnuniyetini dile getirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Genç Sahne etkinliği çerçevesinde; Bornova Metro İstasyonu, Bostanlı İskelesi, Karşıyaka ve Şirinyer İZBAN istasyonlarında sürpriz konserler düzenledi.