İsmail’in yardım çığlığına bakanlıktan el uzandı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde 3 yıl önce geçirdiği motosiklet kazasının ardından beyin sinir sisteminde hasar oluşan ve günlük ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan 20 yaşındaki İsmail Sefa Aydın, fizik tedavi görmediği taktirde bir daha eski sağlığına kavuşamayacaktı. İsmail’in yardım çığlığını gündeme taşıyan İHA’nın haberinin ardından, yardım eli İzmir İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Bediha Salnur ve Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimi’nden geldi.

“Tüm desteği vermeye hazırız”

İzmir İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Bediha Salnur ve İzmir Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’ne bağlı Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimi hastayı yerinde değerlendirdi. Doktor, hemşire ve fizyoterapistten oluşan ekibinin İsmail’i değerlendirmelerinin ardından Dr. Murat Acar, “Hastamız 20 yaşında olup, 2,5 yıl önce trafik kazası nedeniyle geçirdiği beyin kanaması sonucu yatağa bağımlı hale gelmiş. Solunum sistem muayenesindeki bulgulara göre tedavisi düzenlendi. Her iki el bileği ve ayak bileklerinde ve ayaktaki kaslarda hareket eksikliği var. Bizler hastamız için elimizden gelen tüm desteği vermeye hazırız” dedi.

“Bakanımızın selamını getirdim”

İzmir İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Bediha Salnur da, şunları söyledi:

"Sizlere Bakanımızın ve Valimizin selamını getirdim. Doktorumuz İsmail’i muayene etti. Eklemleriyle ilgili kontraktür dediğimiz sertleşmelerin başladığını gördük. Hareketleri kısıtlı olduğu için soluk alıp vermesi de kısıtlı. Eklemleri için yapabileceğimiz bir şeyler olabilir ve eklemlerini geliştirebiliriz. Bu konuda uzman hocalarımızla görüşüp hem doğru tedaviyi uygulamaya çalışacağız hem de anne ve babasına en doğru tavsiyelerde bulunacağız. İsmail için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız.”

İsmail’in annesi Güldeniz Aydın da yetkililerin gelmesinden duyduğu memnuniyeti belirterek, “Kendimizi bu yolda artık yalnız hissetmiyoruz. Sağ olun” dedi.