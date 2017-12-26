İsmet İnönü anısına yarıştılar

ölüm yıldönümü dolayısıyla doğduğu evde düzenlenen anma töreninde verildi.

Konak Belediyesi’nin Türkiye Cumhuriyeti’nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü anısına düzenlediği okullar arası satranç turnuvasında dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle verildi. Türkiye Satranç Federasyonu işbirliğinde bu yıl 3. kez yapılan turnuvanın ödül töreni İnönü’nün 1884 yılında Konak’ta doğduğu ve günümüzde Anı Evi olarak hizmet veren evin önünde gerçekleştirildi. İsmet İnönü’nün 44. ölüm yıl dönümü dolayıyla düzenlenen törende hem İsmet İnönü anıldı hem de satranç yarışmasında ödül alan öğrencilere hediyeleri ve madalyalı verildi. Törene CHP İzmir Milletvekilleri Tacettin Bayır ile Musa Çam, CHP Konak İlçe Başkanı Mehmet Şakir Başak ve yönetim kurulu üyeleri, İzmir Türk Koleji Uşakizade Köşk Müdürü Ahmet Gürel, Konak Belediyesi meclis üyeleri, muhtarlar, dereceye giren öğrenciler, öğretmen ve okulların müdürleri ile çok sayıda davetli katıldı.

İsmet İnönü’nün anısına düzenlenen turnuvada Konak ilçe sınırları içerisinde eğitim veren ilk, orta ve liselerden toplam 210 öğrenci yarıştı. Öğrenciler küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde takımlar halinde mücadele etti. Oldukça çekişmeli geçen turnuvanın başhakemliğini Aydın Kara yaptı. Satranç turnuvasında küçükler kategorisinde birinciliği Hakimiyet-i Milliye İlkokulu, ikinciliği Mustafa Kemal İlkokulu elde ederken, Müdafaa-i Hukuk İlkokulu ise üçüncü oldu. Yıldızlar kategorisinde ise Güzelyalı Ortaokulu birinci olurken, Gazi Ortaokulu ikinciliği, 9 Eylül Ortaokulu ise üçüncülüğü elde etti. Gençler kategorisinde ise turnuva birinciliğini İzmir Kız Lisesi kazandı. Büyük rekabetin yaşandığı kategoride ikinciliği Atatürk Lisesi, üçüncülüğü ise Atatürk Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi elde etti. Dereceye giren öğrenciler ödülleri ve madalyalarını aldıktan sonra İsmet İnönü Anı Evini gezdi.

“İyi bir satranç oyuncusuydu”

Törende konuşan İzmir Türk Koleji Uşakizade Köşk Müdürü Ahmet Gürel, İnönü’nün başarılı bir komutan ve devlet adamı olduğu kadar çok iyi bir satranç oyuncusu olduğunu da ifade ederek, İnönü’nün bu yönüyle hatırlanmasına destek veren Konak Belediyesine düzenlediği turnuva nedeniyle teşekkür etti. Konak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Abdullah Tunalı da İsmet İnönü’yü sadece askeri ve siyasi özellikleriyle değil, entelektüel kişiliği ile de anmak istediklerini ve bu amaçla böyle bir turnuva düzenlediklerini söyledi.