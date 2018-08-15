İsmet İnönü’nün kızı Başkan Pekdaş’la İnönü Müze Evi’ni konuştu

Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün kızı ve aynı zamanda İnönü Vakfı Başkanı Özden Toker, Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş’ı makamında ziyaret etti. Görüşmede Konak Belediyesi’nin baştan sona yenileyerek, çok yakında hizmete açmaya hazırlandığı İnönü Müze Evi konuşuldu.

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, İsmet İnönü’nün kızı ve aynı zamanda İnönü Vakfı Başkanı Özden Toker’i ağırladı. Görüşmede, çok yakında hizmete açılan ve belediye tarafından yenilenen İnönü Müze Evi konuşuldu. Babası İsmet İnönü’nün 1884 yılında gözlerini bu tarihi Konak’ta açtığını hatırlatan Özden Toker, İsmet İnönü’nün zorlu bir yaşam sürdüğünü belirterek, asıl önemli olanın hikayesini gelecek nesillere aktarmayı sağlamak olduğunu söyledi. Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş’ın talimatıyla ve Prof. Engin Berber’in yönetiminde İsmet İnönü Müze Evi’nin kısa sürede canlandıran Başkan Pekdaş, bundan sonraki süreçte müzenin daha çok kişiye hizmet veren bir merkez haline geleceğini vurguladı.

Belediye Başkanı Sema Pekdaş da önümüzdeki günlerde bitirilecek çalışmalar sayesinde İnönü Evi Müzesi’nin daha çok kişi tarafından ziyaret edileceğini söyledi. Kurtuluş Savaşı kahramanlarından, Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün adını taşıyan sokakta yer alan tarihi binanın iç dekorasyonu baştan sona değiştirildi. Tarihi doku korunarak, sergileme alanları yenilenen İnönü Evi, çok kısa zamanda yeni haliyle ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak. Yenilenen müzede, İnönü ailesine ait eşya ve fotoğrafların yanı sıra İsmet İnönü ve eşi Mevhibe İnönü arasında savaş yıllarında yazılmış mektuplar da sergilenecek. Lozan kahramanı İsmet İnönü’nün meclis kürsüsünden yaptığı konuşma da radyo aracılığıyla ziyaretçilere dinletilecek. Ayrıca Mevhibe İnönü’nün bizzat not aldığı yemek ve tatlı tarifleri de müze evinin mutfak bölümünde yer alacak.

1999 yılından bu yana İsmet İnönü Evi Müzesi adıyla hizmet veren tarihi binada sona gelinen yenileme çalışmaları hakkında Özden Toker’e bilgi veren Pekdaş, büyük bir titizlikle yürütülen çalışmalar bittiğinde müzenin ziyaretçiler tarafından daha keyifle gezilebilir hale geleceğini söyledi. Yenilemeler sırasında her türlü ayrıntının düşünüldüğünü dile getiren Pekdaş, eylül ayında yapılacak törenle müzenin yeniden ziyarete açılacağını kaydetti. Pekdaş, "Yaptığımız görüşme sonunda burası için yeni bir plan belirlemiştik. Ekiplerimiz çalışmalarını yaptı ve sağlanan değişiklikle hem bu bölgenin dokusu yenilenecek hem de kentimizin kültür-sanat çalışmalarına katkı koyacak yeni bir mekan olacak” dedi.