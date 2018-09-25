İsmet İnönü'ye 134. yaş günü hediyesi

Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün 1884 yılında doğduğu ve günümüzde İnönü Anı Evi Müzesi adıyla hizmet veren tarihi ev, Konak Belediyesince yenilenerek hizmete açıldı.

İsmet İnönü'nün 134. doğum gününde, adını taşıyan sokakta düzenlenen törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, İnönü'nün kızı ve aynı zamanda İnönü Vakfı Başkanı Özden İnönü Toker, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Nurşen Balcı, CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşcu'nun yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşlarından temsilciler, muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, İsmet İnönü'nün hem askeri hem de devlet adamlığı yönüyle cumhuriyet tarihinde önemli bir yeri olduğunu söyledi. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve İnönü'yü minnetle anan Pekdaş, her iki ismin de birbirini tamamlayan kahramanlar olduğunu, Lozan Barış Antlaşması, Cumhuriyetin ilanı ve devrimleri birlikte gerçekleştirdiklerini söyledi. Pekdaş, "Kuruluşun ve kurtuluşun önderlerine hala ve her zaman minnet borcumuz var. Onlardan öğreneceğimiz çok şey var. Onları unutamamak, cumhuriyetimizin ideallerini, felsefesini hep yaşatmak, özgürlüğümüz ve bağımsızlığımız için şart” dedi.

"İzmir'e olan sevdasını biliyoruz"

Konuşmasında Atatürk ve İnönü için İzmir'in her zaman ayrı bir öneme sahip olduğuna vurgu yapan Pekdaş, “Büyük Atatürk'ün İzmir sevdası, İzmir'den evlenmesi, annesini İzmirlilere ve İzmir toprağına emanet etmesi, diğer taraftan İsmet Paşa'nın da İzmir'de doğması, öğrencilik dönemlerinde yaz tatillerini İzmir'e geleceği günleri iple çekmesi, İzmir'e olan sevdası ve özlemi hepimizin bildiği bir gerçektir” diye konuştu.

"Topluma örnek oldular"

Pekdaş, cumhuriyeti kuran kadroların bilgiye büyük önem verdiğini de belirterek şöyle konuştu:

"Onlar, okumayı ve öğrenmeyi hiç ihmal etmemişlerdir. Sanatı geliştirmeden güçlü bir toplum ve devlet olmanın da mümkün olamayacağı bilinciyle hep çalışmışlardır ve topluma örnek olmuşlardır. Bu vesileyle Büyükşehir Belediyemizce temeli atılacak olan opera binasına da değinmek isterim. Bu yapı cumhuriyet tarihinin opera binası olarak tasarlanmış ilk binasıdır ve İzmir'de yapılacak olması da şehrinizin gururu ve bize cumhuriyeti emanet etmiş kahramanlarımıza bir vefa borcudur aynı zamanda."

Konuşmasının sonunda İsmet İnönü'nün eşi Mevhibe İnönü'yü de anan Pekdaş, İsmet İnönü Anı Evi ve Kitaplığı için emek verenlere de teşekkür etti. Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise İsmet İnönü'nün doğduğu evi yenileyerek hizmete soktuğu için Başkan Pekdaş'a teşekkür etti.

İzmirlilerin de doğum günü

İsmet İnönü'nün kızı ve aynı zamanda İnönü Vakfı Başkanı Özden İnönü Toker de konuşmasına Başkan Sema Pekdaş'a teşekkür ederek başladı. İsmet İnönü'yü 134. doğum gününde doğduğu evin önünde anmanın büyük mutluluk olduğunu belirten Toker, “Babam için bundan daha güzel bir yaş günü tahmin edemiyorum. Sizin sayenizde babamın 134 senedir yaşadığı en güzel doğum günü bu yaş günü oldu. İzmirlilere, Başkan Pekdaş'a, babamı anladığınız ve andığınız için çok teşekkür ederim. Bugün yalnız babamın değil, aydınlık, çağdaş bütün İzmirlilerin, İzmir'in doğum günü. İnönü sadece benim değil, hepimizin babası. Cumhuriyetimizin çocukları olarak hepinizi kutluyorum” dedi.

Anı Evi'nin küratörü Prof. Dr. Engin Berber de açılış öncesi yaptığı konuşmada cumhuriyet tarihinde Atatürk'ten sonra en önemli kişi olan İsmet İnönü'nün evini müze formatında bir anı evi olduğunu, bu önemli projede yer almanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

İnönü'nün radyodan sesi dinlenebilecek

İsmet İnönü'nün 1884 yılında doğduğu Konak'taki Türk Yılmaz Mahallesi'ndeki tarihi binanın iç dekorasyonu baştan sona değiştirildi. İnönü Vakfı'nın görüşleri doğrultusunda yapılan yenilemelerin sonucunda anı evine pek çok yeni özellik eklendi. Beş oda ve iki antreden oluşan iki katlı yapıda; İsmet İnönü'nün askerlik ve aile hayatı çok özel fotoğraflarla anlatılıyor. Müze evde kitaplığın yanı sıra İsmet Paşa ve eşi Mevhibe İnönü'nün özel eşyaları da sergileniyor. Üst katta eski bir radyodan Başbakan İnönü'nün sesinden bir Sovyet film ekibine, cumhuriyetin ilk 10 yılında Türkiye'de yaptıklarını anlattığı ve Ankara Radyosu'ndan yayınlanmış konuşması da dinlenebiliyor. 100'den fazla fotoğrafın sergilendiği İsmet İnönü Anı Evi ve Kitaplığıpazar ve pazartesi günleri dışında saat 09.00-17.00 arasında ziyaret edilebilecek.