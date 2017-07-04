İstanbul - İzmir uçuşlarını mekik seferine dönüştürüyorlar

1 Ekim 2017 itibariyle İstanbul - İzmir hattında karşılıklı olarak günde 20 uçuş icra edileceğini belirten Sivrikaya, "İzmir’de konuşlandırılan 2 adet uçak ile gün boyunca ardışık saatlerde ekonomik bilet seçeneği sunarak İzmirlilerin hizmetinde olacağız. Üstelik seferler Atatürk Havalimanı’na düzenleniyor. En fazla yolcu taşınan İstanbul-İzmir hattında yüksek frekanslı seferlerimizle ucuz bilet alternatiflerini hemen hemen günün her saatinde sunmuş olacağız. İzmir hattında yılda yaklaşık 1 milyon yolcu taşımayı hedefliyoruz. Onur Air, uçak bilet fiyatlarının normalleşmesinde tarihi bir rol oynamıştır. Bu manada halkın havayolu tabirini en iyi temsil eden havayollarından birisi olduğumuzu söyleyebiliriz. Mekik seferlerimiz, İzmirlilere hayırlı olsun. Bol Onurlu uçuşlar diliyorum” dedi.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş ise “Onur Air köklü bir havayolu şirketimizdir. Onur Air’in seferlerini arttırması bizleri çok memnun etti. Ucuz bilet seçeneklerinin çoğalması, üyelerimizin ve İzmirli hemşehrilerimizin hava ulaşım imkanlarını kolaylaştıracaktır. Onur Air’in sonraki aşamalarda yurtdışı direkt uçuşlar düzenleyerek İzmir’in uluslararası uçuş ağını zenginleştirmesini umuyoruz” diye konuştu.