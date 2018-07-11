İstanbul’dan bunalan soluğu İzmir’de alıyor

İzmir’in en fazla da göç verdiği şehirde İstanbul olurken, ünlülerin tercihi de İzmir oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2017 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi temel alınarak şehirlerin göç sayılarını paylaştı. Ankara ve İzmir gibi kentler, göç verdiğinden daha fazla göç alırken, İstanbul ise 2017 yılında göç veren şehirler arasında yer aldı. Bu süreçte Ankara’nın net göç oranı binde 6 olurken, İzmir’in net göç oranı ise binde 5,7 olarak açıklandı. Toplamda 127 bin 394 kişilik göç alan İzmir’de, bu rakamın büyük çoğunluğunu İstanbul’dan gelenler oluşturdu. İstanbul’dan göç etmek isteyenler, Türkiye’nin en önemli tatil merkezlerine sahip olması nedeniyle dikkatleri üzerine çeken İzmir’e yerleşti.

İzmir’in göç verdiği ilin başında İstanbul geliyor

18 bin 506 kişinin İstanbul’dan İzmir’e göç ettiği belirlenirken, Ankara 8 bin 882 kişiyle listenin ikinci basamağında yer aldı. İzmir, komşuları Manisa’dan 2017 yılında 8 bin 926, Aydın’dan ise 6 bin 576 kişilik göç aldı. Geride kalan yılda 102 bin 776 kişiyse başka şehirlere göç etti. İzmir’in en fazla göç verdiği şehirlerin başında ise İstanbul geliyor. 13 bin 816 kişi İstanbul’un yolunu tutarken, Ankara’ya yerleşenlerin sayısı ise 6 bin 891 olarak dikkat çekti.

Seferihisar, Urla, Foça’ya büyük ilgi var

İzmir’de en fazla göçü alan ilçe ise Buca oldu. 17 bin 889 kişiyle bu alanda zirvede yer alan Buca’yı 15 bin 161 kişiyle Bornova takip etti. Şehirde net göç hızının en yüksek olduğu ilçeler ise kıyı şeridinde bulunan Seferihisar, Urla ve Foça ve oldu. Seferihisar binde 20,89 net göç hızı ile listesinde en tepesinde kendisine yer bulurken, Urla binde 19,26, Foça binde 18,65, Güzelbahçe ise binde 16,88 net göç hızı ile dikkat çekti.

Ünlülerin de tercihi

Son yıllarda İstanbul’dan göç edenlerin ilk tercihi olan İzmir’de yine tablo değişmezken, ünlülerin tercihi de İzmir oldu. Çeşme, Gümüldür gibi tatil mekanları da ünlülerin vazgeçilmezleri arasında yer aldı. İstanbul’a göre daha sakin ve yaşanabilir olarak tanımlanan İzmir’e, türkücü İbrahim Tatlıses gibi isimlerde yerleşerek kebapçı dükkanı açmıştı. Geçtiğimiz yıllarda İzmir’e yerleşen bir diğer ünlü ise şarkıcı Hayko Cepkin olmuştu. Paraşüt sporuna olan ilgisiyle tanınan ünlü sanatçı, Şirince’den bir ev almış ve burada yaşamaya başlamıştı. Bir dönem Real Madrid’in Portekizli yıldızı Ronaldo’nun ve dünyaca ünlü sinema oyuncusu Angelina Jolie’nin de Urla’dan ev alacakları iddia edilmişti.