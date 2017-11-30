İstanbullu öğrenciler temiz enerjiyi İzmir’de öğrendi

Özel Oğuzkaan Koleji öğrencileri ve öğretmenleri Abk Çeşme RES’in Çeşme Ovacık’taki şalt merkezini ziyaret etti. Öğrencilerin, yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan rüzgar enerjisi üretimini ve rüzgar güllerinin yapım ve çalışma sistemini yakından öğrenmeleri için düzenlenen ziyaret kapsamında, firmanın proje koordinatörü Erman Kaya, öğrencilere temiz enerji üretimi hakkında bilgiler verdi.

Ziyarete 8 okuldan toplam 80 öğrenci ve 10 öğretmen katılırken, Çeşme’deki şalt merkezlerine öğrencilerin gerçekleştirdiği ziyaretten dolayı büyük memnuniyet duyduklarını belirten Erman Kaya, çocukların yenilenebilir ve temiz enerjiye duydukları ilginin Türkiye adına büyük bir umut olduğunu söyledi.

Daha temiz ve sürdürülebilir bir dünya için temiz enerjinin büyük önem taşıdığını kaydeden Kaya, “Ziyarete gelen tüm çocuklarımız temiz enerji üretimi ve süreçleriyle oldukça ilgiliydi. Bize çok sayıda soru yönelttiler ve biz de kendilerine yanıtlarını vererek işleyişi anlamalarını sağladık. Ülkemizin ve bizim geleceğimiz olan çocuklarımızın temiz enerjiye bu denli ilgi duymaları bizim de geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor” diye konuştu.

“Milli bir kültür oluşturmalıyız”

Öğrencilerin İstanbul’dan İzmir’e gelerek yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını yerinde incelemelerinin de ayrıca önemli olduğunu dile getiren Erman Kaya sözlerini şöyle sürdürdü: “Çocuklarımız şalt merkezimizde enerji üretimini birebir görerek ve yaşayarak öğrenme şansı elde ettiler. Diğer okullardaki öğrencilerimizin de yerli ve yenilenebilir enerji tesislerini gezerek süreç hakkında bilgi edinmeleri gerekiyor. Çünkü bir ülkenin geleceği bağımsız enerji kaynaklarına bağlı olduğu kadar, artık bu enerjiyi nasıl elde ettiğine de bağlı. Türkiye olarak yenilenebilir enerji kaynaklarımızı en doğru şekilde kullanmalı ve bu yolda milli bir kültür oluşturarak bu kültürü çocuklarımıza da aktarmalıyız.”