"İzmir’e Doyamazsın" kampanyasıyla eşzamanlı olarak yürütülen "İşte bu yüzden İzmir" başlıklı kampanya, ülkenin sevilen simalarının İzmir’le ilgili duygu ve düşüncelerini anlatıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin tanıtımı ve turizm potansiyelinin geliştirmesine yönelik hamlelerine yenilerini eklemeye başladı. İzmir Turizm ve Tanıtma Vakfı (İZTAV) öncülüğünde geçtiğimiz yılın ikinci yarısında hazırlanan “İzmir’e Doyamazsın" kampanyasına büyük destek veren İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu yıl yaz sezon öncesinde start alarak şimdiden çok geniş kitlelere ulaşmayı başaran aynı kampanyanın yeni ayağıyla kentin güzelliklerini, tarihini, lezzetlerini ve yüksek yaşam kalitesini öne çıkararak ulusal TV’ler, radyolar, gazeteler, dergiler, internet siteleri, sosyal medya ve outdoor uygulamalarıyla yeniden tüm ülkeye duyurmaya başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesinin "İzmir’e Doyamazsın"la eşzamanlı olarak yürüttüğü bir başka tanım çalışması ise "İşte bu yüzden İzmir" başlıklı kampanya oldu. Ülkenin önde gelen gazeteci, yazar ve sanatçılarının gözünden İzmir’in güzelliklerinin yansıtıldığı kampanya, sosyal medya hesaplarının yanında İstanbul, Ankara ve Bursa’daki bilboardları da süslemeye başladı.

Sanatçılar İzmir’i anlattı

Kampanyada, kentin birbirinden güzel görselleri eşliğinde Uğur Dündar, Ayşe Arman, Melih Aşık, Fatih Altaylı, Yılmaz Özdil, Barçın Yinanç, Cengiz Semercioğlu, Deniz Zeyrek, Erdal Sağlam, Fikret Bila, Hikmet Çetinkaya, Jale Özgentürk, Mehmet Arslan, Mehmet Coşkundeniz, Murat Yetkin, Sefer Levent, Uğur Gürses, Yalçın Bayer ve Yazgülü Aldoğan gibi tanınmış gazeteci ve yazarların yanı sıra Kenan Doğulu, Behzat Uygur, Emre Aydın, Fatih Erkoç, Kerem Görsev, Leman Sam, Linet, Melek Baykal, Metin Uca, Onur Akın ve Özdemir Erdoğan gibi sanatçıların da İzmir’i anlatan cümlelerine yer verildi. 19 Haziran’dan itibaren İstanbul’un merkezi noktalarındaki billboardlara asılan "İşte bu yüzden İzmir" başlıklı afişler büyük beğeni topladı. 26 Haziran’dan sonra Ankara ve Bursa’da da başlayacak kampanya 2 Temmuz’a kadar sürecek.

Neden İzmir?

Kampanyada yer alan sanatçı ve gazetecilerin İzmir ile ilgili duygu ve düşünceleri şöyle:

Ayşe Arman (Gazeteci, Yazar) : Yaşasın İzmir! Sen çok yaşa İzmir! Allah hepimize İzmir gibi bir şehirde yaşamayı nasip etsin. Buram buram özgürlük ve modernite kokan bir şehir."

Yılmaz Özdil (Gazeteci, Yazar): “Bu şehir, bir büyük felaketten Anka kuşu gibi yeniden dirilişin sembolüdür. Bu yüzden biz asla umutsuz olmayız. Umutsuz olan herkese İzmir’e bakmasını öneririm.”

Murat Yetkin (Gazeteci, Yazar): “İzmir’e gelen, üç gün sonra ‘İzmirliyim’ demeye başlıyor. İzmir’in her zorluğa karşı yıkılmayıp ayakta kalmasını sağlayan, bu dayanışma ruhu oldu.”

Fatih Erkoç (Besteci, Söz Yazarı, Ses Sanatçısı): "İzmir’in kültürüne bayılıyorum. İzmir dinleyicisi, Türkiye’deki en iyi dinleyici. İzmir, iyi ki varsın, iyi ki konserlerimizi veriyoruz, iyi ki kültür şehrisin"

Leman Sam (Ses Sanatçısı): "İstanbul’da nefessiz kaldığımda, ocağına koştuğumda bana taze bir nefes olduğu için İzmir."

Kenan Doğulu (Besteci, Söz Yazarı, Ses Sanatçısı): "Ruhuma her zaman sakin bir liman ve ilham kaynağı oldu. Vizyon sahibi insanlarıyla, sanata ve sanatçıya ayırdığı yerle beni kendine aşık etti."

Özdemir Erdoğan (Besteci, Söz Yazarı, Ses Sanatçısı): "İzmir, çeşitli kültürlerin kendine mahsus bir atmosferde yoğrulup yeniden doğduğu eşsiz bir şehirdir. Bu kenti yönetenlere teşekkür borçluyuz."

Kerem Görsev (Besteci, Piyanist): "Her İzmir konserine gelirken kalbim kıpır kıpır hareketlenir. Hem İzmir’i çok sevdiğim için hem de müziğin kutsal mabedi AASSM’de çalacağım için."

Uğur Dündar (Gazeteci, Yazar): “İzmir; sokaklarında güler yüzlü insanlarla karşılaştığınız, birbirini tanımayanların gülerek selam verdiği, aydınlık, demokrat ve cumhuriyetin öyküsünde çok anlamlı bir yeri olan güzelim kent.”

Emre Aydın (Besteci, Söz Yazarı, Ses Sanatçısı): "Ne zaman gitsem kendimi evimde hissettiğim için, bana öğrencilik yıllarımı hatırlattığı için, işimle ilgili bir sürü şey öğrettiği için İzmir."

Fikret Bila (Gazeteci, Yazar): “İzmir geleceğe dönük değerlerle yaşayan bir kent. Bu konuda bir değerlendirme yapılsa birinciliği İzmir’e vermek gerekir.”

Hikmet Çetinkaya (Yazar): “İzmir bir sevdadır; İzmir çiçeklenmiş bir hayat.”

Fatih Altaylı (Gazeteci, Yazar): “İzmir Homeros’tur... İzmir Amazon’dur İzmir Hasan Tahsin’dir İzmir Kubilay’dır İzmir Zübeyde Hanım’dır İzmir demokrasidir İzmir eşitliktir İzmir her taşında özgürlüktür İzmir modernliktir İzmir güzeldir, güzel İzmir’dir."

Onur Akın (Ses Sanatçısı): "Türkiye’nin en çağdaş, modern, uygar ve aydınlık kenti İzmir İzmirli olmak, İzmir’de olmak bir ayrıcalık İzmir’i çok seviyorum."

Melih Aşık (Gazeteci, Yazar): “Rüzgarında özgürlük Güneşinde kalpleri ısıtan dostluk Gökyüzünde sonsuz aydınlık Taşlarında uygarlık Sanki bir rüya şehir”

Behzat Uygur (Tiyatro Sanatçısı): "Sevdiğim bir arkadaşımı özler gibi özlüyorum İzmir’i. Gelir gelmez ’Oh be’ diyorum."

Erdal Sağlam (Gazeteci, Yazar): "İzmir’in hem uluslararası rating kuruluşlarından hem de halktan aldığı puanları çok yüksek. Güçlü bir yerel yönetim olabilme koşulunun ’güçlü bir finans yapısı’ olduğunun bilincindeler. Yüksek rating puanını şehirlere boşuna vermiyorlar."

Barçın Yinanç (Gazeteci, Yazar): “İzmir özgürlüğü ile övünen bir şehir. Gidin İzmir’e. Pek çok şeyi beğeneceksiniz. Beğenmeyeceğiniz şeyler de olabilir elbet. O zaman eleştiri özgürlüğünüzü kullanın. Kullanın ki İzmirli bir kez daha gurur duysun özgürlüğüyle.”

Cengiz Semercioğlu (Gazeteci, Yazar): “İzmir’e gidince özgürlüğün bir şehri nasıl güzelleştirdiğini ne kadar önemli olduğunu iliklerine kadar hissedersin . İzmir böyledir işte; gitsen dönemezsin. Gitmesen özlersin.”

Deniz Zeyrek (Gazeteci, Yazar): “İzmir’de yaşayanların kültürü, Türkiye genelinden farklı. Karamsar değiller, yaşamayı seviyorlar. Açık görüşlüler; kısıtlamaya gelmiyorlar. İtirazları varsa söylüyorlar. Farklı kültürleri birlikte yaşatıyorlar.”

Jale Özgentürk (Gazeteci, Yazar): “Büyük bir şansı var İzmir’in. Rantı değil, yaşam kalitesini odak alan bir yerel yönetim.”

Linet (Ses Sanatçısı): “Sevmenin, aşık olmanın ayıp sayılmadığı ve her yaştan çifti her an el ele, göz göze görebildiğimiz bir yer, İzmir”

Mehmet Arslan (Spor Yazarı): “İzmir’deyim. Özgürlükler şehrinde. Bir şehir özgürse korkun ondan. O özgürlük sizi tutsak eder, aşık eder, kendine bağlar. Kopamazsınız. Benim bundan böyle bir parçamın hep İzmir’de kalacağı gibi”

Mehmet Coşkundeniz (İnternet Yayın Yönetmeni): “Bana aşkı anlatan, aşkı yaşatan şehir Bir kez gelsen bu şehre ya İzmir’e aşık olursun ya da bir İzmirliye”

Melek Baykal (Tiyatro Sanatçısı): “İzmir, seni seviyorum ve İzmir, seninle gurur duyuyorum. Yaşasın İzmir!”

Metin Uca (Yazar, TV Programcısı): “İstanbul üstüme gelince nefes alamaz hale dönüşünce sığındığım sensin, benim İzmir’im! İyi ki varsın. Seni özlemle öpüyorum, her zaman kollarına geliyorum.”

Sefer Levent (Gazeteci, Yazar): “Fuar İzmir’e mutlaka uğrayın. Ekonomik kalkınmadan, üretimden büyümeden bahsediyorsak, böyle önemli projeler sayesinde olacak.”

Uğur Gürses (Ekonomist, Yazar): “İzmir hem etrafındaki kentleri hem de yurdun dört bir yanından umutla göç eden insanları aydınlatıyor; iyi ve özgür bir yaşam arayışına.”

Yalçın Bayer (Gazeteci, Yazar): “Türkiye’nin yükselen odak kenti İzmir. İzmir’e doğru bir sosyolojik göç var. İki büyük kentte kendilerini kuşatılmış hisseden aileler, çocuklarının özgür bir şekilde yetiştirilmesini istiyor.”

Yazgülü Aldoğan (Gazeteci, Yazar): “Özgürlük kokar imbatı; hoşgörülüdür, rahattır insanı; işvelidir, güzeldir kadını! Yaşamayı sever, yaşamın kıymetini bilir, biat etmez, boyun eğmez, kısrak gibidir: Delidir, doludur, gemlenemez!”