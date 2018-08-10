İstihdama giden yol mesleki eğitimden geçiyor

Ülkemizin günümüzde ve yakın gelecekteki insan gücü ihtiyacını dikkate alarak müfredat oluşturduklarını belirten Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdür Vekili Prof. Dr. Şevkinaz Gümüşoğlu, iş hayatına adım atacak gençlerin kendilerini nasıl geliştirebileceklerini anlattı.

Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdür Vekili Prof. Dr. Şevkinaz Gümüşoğlu, sadece teorik gelişimle değil aynı zamanda güçlü bir pratik alt yapıyla da eğitimi pekiştirmek gerektiğini ifade ederek, "Gençler, bilgilerini tam olarak kullanabilecekleri iş alanlarına yönelmeli. Kendilerini azami düzeyde geliştirecek staj olanaklarını ve mesleki etkinlikleri tercih etmeliler. Günümüz iş dünyasının son derece önem verdiği pozitif insan ilişkileri konusunda kendilerini geliştirmeliler. Eğitim öğretim çalışmalarının yanı sıra sosyal ve kültürel aktiviteler kazanmalı ve sosyal sorumluluk projelerinde mutlaka yer almalılar" dedi.

"Dijitalleştirme yetkinliklerine sahip olmasına öncelik veriliyor"

Gümüşoğlu, "MYO’nun 11 programının müfredatı sektör temsilcilerinden oluşan danışma kurulumuzun önerileri ve Endüstri 4.0 kavramının ihtiyaçları doğrultusunda şekilleniyor. Toplamda 149 adet dersimizin 54’ü sektör destekli olarak yürütülüyor. Öğrencilerimizin teknoloji okur yazarlığı ve dijitalleştirme yetkinliklerine sahip olmasına öncelik veriliyor. Gençlere büyük avantajlar sağlayan yurt dışı staj imkanlarından ise şimdiye kadar ‘Gıda Teknolojisi’, ‘Deniz ve Liman İşletmeciliği’, ‘Marina ve Yat İşletmeciliği’, ‘Dış Ticaret ile Halkla İlişkiler ve Tanıtım’ programlarında eğitim gören öğrencilerimiz faydalanmış olup, bu MYO genelinde yüzde 45 gibi bir orana tekabül ediyor. Ayrıca bu yıl iki öğrencimiz de uluslararası burs kazanarak eğitimlerini yurt dışında sürdürme fırsatı elde etti. Öte yandan Yaşar Üniversitesi MYO’dan mezun olan öğrencilerimizin büyük bir kısmı DGS’de başarı göstererek lisans bölümlerine rahatlıkla geçiş yapabilmekte. En son açıklanan rakamlara göre de DGS ile lisans programlarına yerleşen aday oranında Türkiye 2’incisi olduk" dedi.

Gümüşoğlu, şöyle devam etti:

"2002 yılından bu yana öğretime devam eden Yaşar Üniversitesi MYO, geçen yıl Mimari Restorasyon programını da bünyesine dahil etti. Programdan mezun olacak öğrenciler, zengin mimari ve kültürel varlıklara sahip ülkemizde bu alanda yapılacak çalışmalarda görev alan restoratör, arkeolog, sanat tarihçi, mimar ve inşaat mühendisleri gibi meslek mensuplarıyla birlikte çalışabilecek."