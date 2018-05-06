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06 Mayıs 2018 17:26

İstinat duvarı çöktü, ıslanmasın diye götürülen köpek kurtuldu

İzmir’in Tire ilçesinde sağanak yağış sonrası istinat duvarı çöktü.

İstinat duvarı çöktü, ıslanmasın diye götürülen köpek kurtuldu

06 Mayıs 2018 17:26

Bir esnafın ıslanmasın diye götürdüğü köpeği ise duvarın altında kalmaktan kurtuldu.


Edinilen bilgiye göre, Tire’de esnaf İsmail Şen, sağanak yağış sonrası istinat duvarı dibinde duran köpeğini ıslanmasın diye içeriye aldı. Köpeğini balkona alan Şen, ardından duvar dibinde bulunan otomobiline giderken duvar büyük bir gürültüyle çöktü. Araba ve motosikleti duvarın altında kalan İsmail Şen canını zor kurtardı. Duvarın yıkılmadan önceki hali ve Şen’in köpeğini kurtarışı ise aile bireyleri tarafından saniye saniye kaydedildi.


Büyük panik yaşadığını söyleyen İsmail Şen, “Yağmur bir hayli fazla yağıyordu. Köpeğim ıslanıp hasta olmasın diye inip onu balkona çıkardım. Tam aşağıya aracımın yanına inecektim ki büyük bir gürültü ile duvar göçtü. Arabam ve motosikletim duvarın altında kaldı. Allah beni ve köpeğimi korudu. Az kalsın canımızdan oluyorduk. Cana geleceğine mala gelsin, sağlık olsun” dedi




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