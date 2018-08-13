İtalyan mimarların projelerini Türk doğaltaşı süsleyecek

Doğaltaş sektörünün 2023 yılı için 7 milyar dolar ihracat hedefi olduğunu dile getiren Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, dünyanın dört bir tarafından Verona’ya gelecek doğaltaş ithalatçılarına sağlıklı, estetik ve renk çeşitliliğine sahip Türk doğaltaşlarını tanıtacaklarını kaydetti.

İtalyanların eğitim prosesleri incelenecek

Verona Marmomacc Uluslararası Doğaltaş Fuarı’na daha fazla işlenmiş ürün talep eden alıcıların ve önemli mimari projelere imza atan mimarların geldiği bilgisini paylaşan EMİB Başkanı Kaya, "Türk doğaltaş sektörü teknolojik açıdan dünya genelinde en ileri düzeyde. Çok güzel renk çeşitliliğine sahip doğaltaş taşlarımız var ancak tasarım ve işlenmiş ürün yapacak eğitimli mavi ve beyaz yakalı insan kaynağı açığımız var. İtalya’da İtalyanların eğitim proseslerini de inceleme olanağı bulacağız. İtalya’nın 30 yıl önce sağladığı değişimi biz de gerçekleştirmek istiyoruz. Sektörel Ticaret Heyeti ile tabir yerinde ise 3-4 kuş vurmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Ege Maden İhracatçıları Birliği olarak iki yıldır mimarlarla yakaladıkları işbirliği ortamını geliştirerek önemli mimari projelerde Türk doğaltaşının kullanılmasını hedeflediklerini dile getiren Kaya, Verona Fuarı’na dünyanın dört bir tarafından gelecek mimarların projeleriyle Türk doğaltaşını buluşturmak istediklerini de sözlerine ekledi.

Verona Doğaltaş Sektörel Ticaret Heyeti Programına katılmak isteyen doğaltaş ihracatçısı firmaların Ege Maden İhracatçıları Birliği ile 15 Ağustos Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar maden@eib.org.tr e-posta adresi aracılığıyla ya da 0 232 488 60 00 numaralı telefondan iletişime geçmeleri gerektiği bildirildi.