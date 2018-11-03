İtfaiye aracı ile hafif ticari çarpıştı: 1'i çocuk olmak üzere 9 yaralı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, hafif ticari araç ile itfaiye aracı çarpıştı. Kaza sonucu, itfaiye ve hafif ticari araçta bulunan toplamda 1'i çocuk olmak üzere 9 kişi yaralanırken, itfaiye aracının gaz hattına devrilmesinden olası bir faciadan dönüldü.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Yeşillik Caddesi Paşaköprü Mezarlığı yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah Arda Meydanı'nda bir iş yerinde yangın çıktı. Bunun üzerine, bölgeye Musa Yumak yönetimindeki 35 EC 603 plakalı itfaiye aracı sevk edildi. Yumak'ın kullandığı itfaiye aracı, Konak istikametinden Gaziemir yönüne seyir halinde olduğu sırada, Paşaköprü Mezarlığı yakınında dönüş yapmak isteyen 51 yaşındaki Zeki Özkale yönetimindeki 42 EBK 86 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle, Yumak itfaiye aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan itfaiye aracı, yol kenarındaki doğalgaz hattının bulunduğu bölgeye devrildi. Kaza sonucu, itfaiye aracında bulunan Barış Çelik(38), Musa Yumak(43), Cebrail Bozkuş(43) ve Mümin Yavuz(44) hafif şekilde yaralanırken, hafif ticari araçta bulunan Ayşe Nur Çetin (4), Şehriban Özkale, Kubilay Özkale, Yeşim Özkale ve sürücü Zeki Özkale yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 sağlık, itfaiye, polis ve İzmir Gaz ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye intikal eden polis ekipleri, Yeşillik caddesini kapatarak güvenlik önlemi aldı. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralılara müdahalede bulundu. Yaralılardan Musa Yumak, Cebrail Bozkuş, Barış Çelik ve Zeki Özkale İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Ayşe Nur Çetin Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine, Mümin Yavuz Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Şehriban Özkale, Yeşim Özkale ve Kubilay Özkale Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan Musa Yumak, Barış Çelik, Cebrail Bozkuş, Ayşe Nur Çetin ve Mümin Yavuz'un sağlık durumunun iyi olduğu, sürücü Özkale'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Şehriban Özkale, Kubilay Özkale ve Yeşim Özkale'nin tedavisinin sürdüğü belirtildi. Öte yandan,

İzmir Gaz ekipleri itfaiye aracının devrilmesi sonucu zarar gören doğalgaz hattını kapatarak olası bir faciayı önledi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.