İtfaiyeci, bu defa organ vererek hayat kurtardı

İzmir’de, sosyal medyada paylaşılan “bir bebek için acil karaciğer bağışçısı aranıyor” mesajını okur okumaz donör olmak için hastaneye koşan iki çocuk babası itfaiyeci Demircan Edizel (38), 7 aylık Hüseyin Can Çetin’in “hayat kahramanı” oldu. Ölümden dönen Hüseyin Can’a karaciğerinden alınan parça nakledilen Edizel, “Büyük bir mutluluğu ve gururu birlikte yaşıyorum” dedi.

Baba Ünal Çetin de, “Demircan Bey oğlumun artık manevi babası, bayramlarda elini öpmeye gelecek” dedi.

Sosyal medyadan çağrı yaptılar

Manisa’da oturan 12 yaşında Ali İhsan, 10 yaşında Emre adlı iki çocukları bulunan Aysun (35) ve Ünal Çetin (38) çiftinin üçüncü oğulları Hüseyin Can, 14 Nisan 2017’de dünyaya geldi. Hüseyin Can 2,5 aylık olduğunda “uzayan sarılık” nedeniyle İzmir’de bir üniversite hastanesine sevk edildi. Hastaneye yatırılan, ancak bir türlü tanı koyulamayan talihsiz bebeğin durumu gittikçe kötüleşti. 17 Kasım’da bebeğin karaciğerinin iflas ettiği, acil nakil olması gerektiği ailesine bildirildi. Bebeğin talihsizliği bununla da kalmadı. Ailede tek uygun verici bulunamadı. İstanbul’dan teyze gelini Tuğba Tosunlar, KKTC’de üniversitede okuyan dayı Ali Aydın Yenilmez de gönüllü oldu, soluğu İzmir’de aldılar ancak sonuç değişmedi. Nakil için İzmir Kent Hastanesine yatırılan Hüseyin Can için bir umut beklenirken, dayı Ali Aydın Yenilmez yeğeninin durumunu bir fotoğrafıyla birlikte bir sosyal paylaşım sitesinde yayınladı. Medyadan yayılan imdat çığlığını çok sayıda kişi duydu ve yardımcı olmak için baba Ünal Çetin’e ulaştı. Mesajı gördüğü anda bağışçı olmaya karar verip harekete geçen 7 yıllık itfaiyeci Demircan Edizel, önce aileyle irtibata geçti ardından hastaneye gelerek gerekli tahlilleri yaptırdı. Edizel’in verici olabileceği saptanırken, 2 çocuk babası itfaiyeci Etik Kuruldan da geçti. Zaman minik Hüseyin Can’ın aleyhine işlerken kısa zamanda vericinin hazırlanması, Etik Kurulun hiç zaman kaybetmeden onaylaması ameliyat sürecini kısalttı. Hüseyin Can’a, Demircan Edizel’den alınan karaciğer parçası nakledildi. Operasyonu Doç. Dr. Murat Kılıç, Opr. Dr. Cahit Yılmaz, Opr. Dr. Kamil Kılıç, Opr. Dr. Rasim Farajov ve Opr. Dr. Zaza Iakabodze’den oluşan ekip gerçekleştirdi.

“Minnettarız”

Minik oğulları avuçlarından kayıp gitmek üzereyken gönüllü donör olan Demircan Edizel sayesinde Hüseyin Can’ın hayata dönmesinin sevincini yaşayan Çetin çifti defalarca minnettarlıklarını dile getirdi. Anne Çetin, “Oğlumuz için hiçbir şey yapamıyor, kahroluyorduk. Demircan Bey bize oğlumuzu bağışladı, ne kadar teşekkür etsek azdır” dedi.

Baba Çetin de, “İnsanlık ölmemiş. Dünyada böyle insanlar da varmış. Bundan öte insanlık olmaz. O artık oğlumun manevi babası. Bayramlarda elini öpmeye gelecek” diye konuştu.

Dayı Yenilmez de, “Çağrımıza ses veren herkese çok teşekkür ediyoruz. Demircan Bey bir kahraman, çok cesur bir insan. Artık bizim bir ailemizin ferdi, yeğenimle can ciğer oldular, ona minnettarız “ ifadelerini kullandı.

“Kararlarımı ani veririm, bu kararım da öyle oldu”

Nakilden bir gün sonra servise çıkarılan, hasta yatağında sürekli itfaiyeci arkadaşlarının ziyaret ettiği Demircan Edizel de Hüseyin Can için paylaşılan mesajı görür görmez gönüllü olmaya karar verdiğini söyledi. Motorsiklet kullandığını, eğer başına bir gün kaza gelirse organlarının bağışlanması için ailesini tembihlediğini belirten Edizel, “Organ bağışı her zaman aklımda olan bir şeydir. Kararlarım anidir, bunda da hemen karar verdim. Uygun çıkınca da ameliyat masasına yattım. Oğlum Orhan Ferhat 10 yaşında, kızım Melek Irmak 12 yaşında. Hastaneye yattığım gün bilgilendirme formunu bana kızım okudu, ’Baba ben de olsam verirdim’ dedi. Eşim Ayşe de destekledi. Mutluluğu ve gururu hepsini bir arada yaşıyorum” dedi.

“Nakil olmasa yüzde 100 kaybedeceğimiz bir bebekti”

Öte yandan Hüseyin Can’ın ameliyata girerken durumunun çok kötü olduğunu belirten İzmir Kent Hastanesi Karaciğer Nakli Bölüm Başkanı Doç. Dr. Murat Kılıç şöyle konuştu:

“Bebek bize geldiğinde durumu ağırdı. Multi organ yetmezliği vardı, birçok organ iflas etmiş durumdaydı. Geldiğinde solunumu durdu ve makineye bağlandı yarım saat içinde ameliyata aldık. Şu an durumu daha iyi, çalışmayan böbrekleri çalışmaya başladı, kalp akciğer daha iyi, karaciğer güzel çalışıyor. Kurtulacağını düşünüyoruz. Ama karaciğer nakli bir maraton gibi daha alacağımız yol var. Nakil olmasa yüzde 100 kaybedeceğimiz bir bebekti, Demircan Edizel sayesinde çok büyük bir ümit vermiş olduk. Tedavisi yoğun bakımda sürüyor.”