İthal kömürde yüzde 100 artış

İthal kömürdeki yüzde 100 artışa tepki gösteren İzmir Odun ve Kömür Satıcıları Odası Başkanı Mustafa Düzyol, “Dolar arttı ama bu kadar artmadı. İthal kömürde kartelleşme söz konusu" dedi.

İzmir Odun ve Kömür Satıcıları Odası Başkanı Mustafa Düzyol, geçen yıl bir tonu 700 lira olan ithal kömürün, bu yıl bin 400 lira civarında seyrettiğini, geçen yıl bir tonu 600 olan yerli kömürün ise bu yıl 860 liradan satıldığını ifade etti. İthal kömürde kartelleşme olduğunu söyleyen Düzyol, "İthal kömürde geçen yıla oranla yüzde 100 artış var. İthal kömürde kartelleşme söz konusu. İthal kömürün kartel elinden çıkarılarak esnafımız tarafından verilmesini istiyoruz. Çünkü fahiş bir fiyat söz konusu. İthal kömürü Türkiye'ye sokan ithalatçılardan kaynaklı haksız bir artışla karşı karşıyayız. Dolar arttı ama bu kadar artmadı. Daha önce 7-8 ay vade yapılırken şimdi peşin para istiyorlar” şeklinde konuştu.

İzmir'de kömürcülük yapan Münaşettin Duman da geçen yıla oranla ithal kömüre zam geldiğini belirterek şunları söyledi:

"Piyasaya genellikle Fakir Fukara Fonundan ödenen kömür veriliyor. Dolayısıyla yerli kömür de yetersiz geliyor. Geçen sene yerli kömür yetersiz geldiğinde açığı ithal kömürle kapatıyorduk ama bu sene o şansımız da yok. Devletimizden yerli kömür miktarının artırılarak biz esnaflara bol miktarda vermelerini talep ediyoruz."

Duman, zamlar nedeniyle satışlarının da olmadığını ifade etti.

“Kötü niyetli kişilerin bu kömürleri satışa çıkarttığını görüyoruz”

Malulen emekli olan 83 yaşındaki Musa Meriç isimli vatandaş da "Bir takım haksız kazançların peşinde olanlar var. Devletin durumu olmayanlara kömür vermesi güzel ama durumu iyi olanlara da bazen kömür veriliyor. Bazı kötü niyetli kişilerin bu kömürleri satışa çıkarttığını görüyoruz. Yerli kömür yetersiz olunca da ithal kömüre yöneliniyor ancak onun da fiyatları yüksek. Ben tüketici olarak emekliyim ve malulüm. Bana günah değil mi? Devletimden bunun engellenmesini istiyorum. Devletimizin ihtiyacı olanlara destek olması çok güzel ama gerçekten ihtiyacı olmayanlar da bunlar faydalanıyor. Bunun iyi ayarlanması lazım" diye konuştu.