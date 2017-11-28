İTO Başkanı Demirtaş: “Ucuz et satışı sektörü zorluyor”

İzmir Ticaret Odası (İTO), son dönemde gündeme oturan ve başta marketler, kasaplar ve besiciler olmak üzere çok sayıda sektörü ve pek çok oda üyesini yakından etkileyen “Et ve Süt Kurumu Vasıtasıyla Belirli Zincir Mağazalarda Yapılan Et Satışının Oluşturduğu Sorunlar ve Çözüm Önerileri” konulu toplantıya ev sahipliği yaptı.

Toplantıya, İTO Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Başkan Yardımcısı Cüneyt Güleç, İzmir Kasaplar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Yücelmiş, Ege PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Vahdet Sarıkaya, İzmir Ticaret Odası 12. Gıda ve Tüketim Maddeleri Perakende Satıcıları Grubu Meclis Üyesi Hanif Pehlivanoğlu, 08. Canlı Hayvan, Kanatlı Et ve Et Ürünleri Grubu Meslek Komitesi Meclis Üyesi Ahmet Dönmezler ve sektör temsilcileri katıldı.

Toplantıya katılan zincir market sahipleri, sektörün piyasalardaki olumsuzluklar ve müşteri kayıpları nedeniyle zor bir dönemden geçtiğini, ucuz et uygulamasıyla birlikte daha da zor duruma düşeceklerini belirterek bu sıkıntıya bir an önce çözüm bulunması gerektiğini vurguladı.

Sektör temsilcilerini dinleyen İTO Yönetim Kurulu Başkanı Demirtaş, konuyu rekabet hukuku çerçevesinde inceleyeceklerini belirterek, “Ayrıca, toplantıda dile getirilen konuları örnekleri ile kapsamlı bir şekilde yazıya dönüştürerek Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Başbakanımız, Bakanımız, TOBB Başkanımıza ileteceğiz. Ayrıca, Esnaf Odaları Birliği, Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları ile de görüşlerimizi paylaşacağız” dedi.

“Sektör zor günler geçiriyor”

Reklam, indirim, promosyon gibi yüksek maliyetlerle yaptıkları çalışmalar sayesinde kazandıkları müşteri kitlesini kaybetmeye başladıklarını belirten 12. Gıda ve Tüketim Maddeleri Perakende Satıcıları Grubu Meclis Üyesi Hanif Pehlivanoğlu, “Ucuz et satın almak için belirlenen marketlere giden müşteriler, et dışında başka ürünler de satın alıyorlar ve bu marketlere ayak alışkanlığı oluşması diğer marketlerin müşteri kaybına sebep oluyor. Sıkıntının devam etmemesi için bir an önce çözüm bulunması lazım. Çünkü zaten zor bir dönemde olan sektörümüz daha da sıkıntılı günler yaşayacak” diye konuştu.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Güleç ise “Et ve Süt Kurumu vasıtasıyla yapılan canlı hayvan et ithalatında gümrük vergisi sıfır, ama bunu özel sektör yaptığında karkas ette yüzde 20, besili hayvanda yüzde 15 gümrük vergisi uygulanıyor” dedi.

İzmir Kasaplar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Yücelmiş de, “Dar gelirli vatandaşa yardımcı olmak isteniyor ama bunun yanında devasa büyük bir esnaf kitlesi var. Konunun tekrar değerlendirilerek bize yardımcı olunması lazım” şeklinde konuştu.

“Et üzerindeki KDV yüzde 1’e indirilsin”

Et ve süt üreten hayvanların kesime gitmeye başladığına dikkat çeken Vahdet Sarıkaya, “Zarar eden besiciler, hayvanlarını kestiriyor ve bu kayıp gelecekteki et arzını da tehlikeye sokuyor. Türkiye’de 80’li yıllardan bugüne nüfus 2 kat artarken hayvan üretiminin aynı oranda artmaması nedeniyle et fiyatlarının 35-41 TL seviyelerinde olması gayet normal. Kaldı ki, eğer ucuz et satılacaksa, bütün noktalara eşit miktarda eşit şartlarda dağıtılmasını istiyoruz. Perakende et satışında uygulan yüzde 8 KDV’nin yüzde 1’e indirilmesi halinde sektör de yüzde 8 feragat etmeye hazır. Böylece fiyatlarda yüzde 15’lik düşüş sağlanabilir” dedi.

08. Canlı Hayvan, Kanatlı Et ve Et Ürünleri Grubu Meslek Komitesi Meclis Üyesi Ahmet Dönmezler de uygulamanın tekrar değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.