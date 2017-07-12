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12 Temmuz 2017 17:16

İTO Başkanı Demirtaş’tan Arjantin’e İzmir daveti

İzmir Ticaret Odası (İTO) Başkanı Ekrem Demirtaş, Arjantin İstanbul Başkonsolosu Diego E.

İTO Başkanı Demirtaş’tan Arjantin’e İzmir daveti

12 Temmuz 2017 17:16

Alvarez Rivera’nın kendisini ziyaretinde iki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesi gerektiğini söyleyerek, bakanlık düzeyinde ve Arjantinli işadamlarının katılacağı heyeti İzmir’de ağırlamak istediklerini belirtti.


Rivera’yı makamında konuk eden İzmir Ticaret Odası Başkanı Ekrem Demirtaş, "Ne yazık ki hepimiz, mesafelerin uzaklığını bahane edip, mazeretin ardına sığınıyoruz. Ama teknoloji o kadar gelişti ki, mesafeler çok kısaldı ve lojistik imkanlar çok fazla arttı. O nedenle ülkelerimiz arasındaki ticareti geliştirmeliyiz. En çok ticaret en yakın komşuyla yapılır ama şimdiye kadar ne Arjantin Ticaret Odası’ndan ne de hükümetten bir temsilci İzmir’e gelmedi. Bu yıl veya önümüzdeki yıl Bakanlar düzeyinde yapılacak Türkiye ziyaretinde sizleri İzmir’de de ağırlamak istiyoruz" dedi.



Olumlu yanıt


Başkonsolos Rivera da İzmir’e her zaman önem verdiklerini kaydetti. Rivera da Demirtaş’ın davetine olumlu yanıt verdi. Rivera, "İki ülke arasındaki ticaretin gelişmemesi arasındaki uzaklık ve Avrupa Bİrliği’nin entegrasyon sıkıntısı var. Türkiye ile yapılacak bir anlaşma ticaret kapasitemizin artmasına neden olacaktır" dedi. Ekrem Demirtaş’ın İzmir davetine de olumlu yanıt veren Rivera, "Bakanlık düzeyinde yapılacak ve işadamlarının da olacağı bu heyeti İzmir’i de getirmek isteriz" diye konuştu.




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