İTO Başkanı Demirtaş’tan Kıbrıs uyarısı

İsviçre’nin Crans Montana kentinde 28 Haziran’dan bu yana devam eden Kıbrıs Konferansı’nda dokuzuncu güne girildi. Kıbrıs sorununa çözüm bulunması amacıyla yürütülen Kıbrıs Konferansı’nın "son konferans" olarak değerlendirilmesi nedeniyle konuyla ilgili açıklama yapan İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, iki toplumun mutluluğu için siyasi konular yerine ekonomiye öncelik verilmesi gerektiğini belirterek; “Şu anda, Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun söylediğine göre son şans kullanılıyor. Ben, hem Güney Kıbrıs’a giderek Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, hem de KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşen ve adanın ekonomisinin birleşmesi gerektiğini defalarca söyleyen bir kişi olarak, yalvarıyorum, önceliği ekonomiye verin” dedi.

Demirtaş sözlerine şöyle devam etti:

“Bölünmüş, tel örgüler ve paslı varillerle ayrılmış Kıbrıs’a kimse yatırım yapmaz. Emlak değerlenmez, inşaat şektörü hareketlenmez, turizm gelişmez. Akdeniz’in Singapur’u bir Kıbrıs mı istiyorsunuz? Yoksa birbirlerine sırtını dönmüş, askerlerin silahlı nöbet tuttuğu bir ada mı istiyorsunuz? Tüm dünyanın kabul ettiği büyük lider Mustafa Kemal Atatürk’ün bir sözünü hatırlatmak istiyorum. ‘Ekonomi demek her şey demektir’. Lütfen buna göre görüşmeleri sürdürün.”