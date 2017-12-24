İTO Eğitim ve Sağlık Vakfı üyeleri yeni yıl balosunda

İTO Eğitim ve Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, "18 ay sonra İzmir Ekonomi Üniversitesi Sağlık Hastanesi size hizmet vermeye başlayacak" dedi.

İTO Eğitim ve Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş’ın ev sahipliğinde İzmir Ticaret Odası yeni hizmet binasında düzenlenen baloda üyeler, danslar, şarkılar eşliğinde birlik, beraberlik ve mutluluk dilekleriyle eğlendi. Başkan Demirtaş ile yönetim kurulu üyeleri, yeni yıl pastasını kesti. Baloya, İTO Meclis Başkanı Rebii Akdurak, İEÜ Rektörü Prof. Dr. Can Şımga Muğan, Eski Adalet Bakanı Hasan Denizkurdu, İTO Eğitim ve Sağlık Vakfı üyeleri ve eşleri ile konuklar katıldı.

"Dünyanın ilk 500 üniversitesi arasında"

İTO Eğitim ve Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, vakfı 1988 yılında 38 vakıf üyesi ve İzmir Ticaret Odası’yla birlikte kurduklarını belirterek, “Vakfımızın kurucuları 39 kişi, kurucularımızdan artık 17’si aramızda değil. İzmir Ticaret Odası olmasaydı, vakfımız olmazdı. 1988 yılında 38 vakıf üyesi ve İzmir Ticaret Odasıyla birlikte kurulan vakfımız İzmir Ticaret Odasının üyelerinin vakfıdır. Türkiye’nin ender örnek vakıflardan bir tanesidir. Eseri de İzmir Ekonomi Üniversitesidir. Türkiye’nin en başarılısı olan üniversitemiz, dünyanın ilk 500 üniversitesi arasında, Doğu Avrupa ve Orta Asya’daki ilk 200 üniversite içerisinde” diye konuştu.

"18 ay sonra hastanemiz hizmette olacak"

Eğitimde zirve yaptıklarını, sağlıkta da başarıdan başarıya koşacaklarını vurgulayan Başkan Demirtaş, hastane inşaatının sürdüğünü, 18 ay sonra başta vakıf üyelerine olmak üzere hizmet vermeye başlayacaklarını söyledi. Başkan Demirtaş, “18 ay sonra kapıda karşılanıp tüm tedavinizi olacağınız hastanemiz olacak. İzmir Ekonomi Üniversitesi Sağlık Hastanesi size hizmet vermeye başlayacak. Uzun yıllar İzmir Ekonomi Üniversitesi Sağlık Hastanesi desteğiyle birlikte olacağız. Güzel bir 2018 yılı diliyorum” ifadelerini kullandı.

"Kahramanımızsınız"

Üyeler, İEÜ Latin Dans Kulübünün performanslarını izledi. İEÜ Halk Dansları Kulübü, Vakıf Yönetim Kurulu Üyesi, Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Engin Kıbrıslı ile İEÜ Tanıtm ve Kurumsal Pazarlama İletişim Müdürü Emel Akçay Uzun’un yazıp yönettiği ’Kahramanlık Her Yerde Olabilmektir’ isimli gösterileriyle izleyenlere unutulmaz dakikalar yaşattı. Gösterinin sonunda İEÜ Öğrencileri ve Mezunları, Başkan Demirtaş’a, "İzmir’e, ülkemize ve gençlere katkınız büyük. Kahramanımızsınız" diyerek İEÜ Öğretim Üyesi Dr. Jovita Sakalauskaite’nin tasarladığı plaketi verdi. İEÜ öğrencileri ve mezunları, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı ve İEÜ Mütevelli Heyet Üyesi Rebii Akdurak’a öğrenci kulüplerine verdiği destekleri için zeybek başlığı hediye etti.