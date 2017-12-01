İTO turuncuya boyandı

Kadına karşı şiddet ile toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dikkat çekmek için düzenlen “İzmir’i Turuncuya Boya” kampanyasına İzmir Ticaret Odası (İTO) da yeni binasını turuncu renkte ışıklandırarak katıldı.

İTO Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, 25 Kasım’da başlayan ve 10 Aralık’ta Cumhuriyet Meydanındaki turuncu yürüyüş ile sona erecek kampanyaya destek verdiklerini belirterek, “Kadına yönelik şiddet kabul edilemez. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine son verilmesini, kadınların sosyal hayatın ve iş hayatının her alanında yer almasını destekliyoruz. Yeni binamızdaki ışık sistemi ile özel günlerde özel ışıklandırma yapabiliyoruz. Bu kampanyayı desteklemek için de akşamları yeni binamızı turuncu renkte ışıklandırıyoruz” dedi.