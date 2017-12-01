Diğer
Kategoriler
01 Aralık 2017 16:44

İTO turuncuya boyandı

İzmir Ticaret Odası, kadına karşı şiddet ile toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dikkat çekmek için yeni binasını turuncu renkte ışıklandırdı.

İTO turuncuya boyandı

01 Aralık 2017 16:44


Kadına karşı şiddet ile toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dikkat çekmek için düzenlen “İzmir’i Turuncuya Boya” kampanyasına İzmir Ticaret Odası (İTO) da yeni binasını turuncu renkte ışıklandırarak katıldı.


İTO Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, 25 Kasım’da başlayan ve 10 Aralık’ta Cumhuriyet Meydanındaki turuncu yürüyüş ile sona erecek kampanyaya destek verdiklerini belirterek, “Kadına yönelik şiddet kabul edilemez. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine son verilmesini, kadınların sosyal hayatın ve iş hayatının her alanında yer almasını destekliyoruz. Yeni binamızdaki ışık sistemi ile özel günlerde özel ışıklandırma yapabiliyoruz. Bu kampanyayı desteklemek için de akşamları yeni binamızı turuncu renkte ışıklandırıyoruz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
20
°
C
Çok Bulutlu
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    20°C
  • Pazar
    Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    14°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç