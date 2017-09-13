İTO’dan Moda ve Hazır Giyim Fuarı’na tam destek

Moda ve Hazır Giyim Fuarı’nın deri sektörü için çok önemli bir fırsat olduğunu belirterek, “Fuara katılan üyelerimize 24 metrekare fuar desteği vereceğiz. Bu fuarı hep birlikte önce yaşatmalı, sonra da büyütmeliyiz” dedi.

İzmir Pret EXPO 1. Moda ve Hazır Giyim Fuarı hazırlık toplantısı, İzmir Ticaret Odası’nda gerçekleştirildi. Toplantıya, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, İZFAŞ Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Gül Şener, İTO Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Subaşı, İTO Meclis Üyeleri Mehmet Çalmaz ve Hakan Göryakın, 18. Deri Meslek Grubu Komite Başkanı Yaşar Akıcı, komite üyeleri ile sektörde faaliyet gösteren 25 firmanın temsilcileri katıldı.

"İmkanlarımızı seferber ettik"

İzmir’in yıllar sonra tekrar bir giyim fuarına kavuştuğuna dikkat çeken Demirtaş, “17 - 20 Ekim 2017 tarihleri arasındaki fuar, Shoexpo Ayakkabı Fuarı ile de eş zamanlı ve yan yana düzenlenecek. Bu iki sektörün yan yana olması kuşkusuz bir sinerji yaratacaktır. İZFAŞ, Hazır Giyim ve Moda Fuarı’nda deri sektörü için de çok önemli bir adım atarak, özel bir bölüm oluşturdu. Üyelerimiz, maddi bir külfet yüklenmeden, 24 metrekarelik stand kurup, Odamızın destekleriyle tanıtımını yapabilecek. 24 metrekarelik desteğimiz, bu fuara verdiğimiz önemin en önemli ifadesi. İmkanlarımızı seferber ettik” dedi.

İzmir’in, deri sektöründe köklü bir kent olduğunu vurgulayan Demirtaş, “90’lı yılların sonundaki Rusya’daki ekonomik kriz, ardından Uzakdoğu krizi ve son olarak da 2001’de Türkiye’de yaşanan finansal krizin en çok vurduğu sektörlerden biri deri sektörü olmuştu. Bu da kentimizdeki sektör temsilcilerine olumsuz yansıdı. En son Rusya ile yaşadığımız problemler de deri sektörünü olumsuz etkiledi” dedi.

"Rakamlar istenilen düzeyde değil"

Sektörde rakamların istenilen düzeyde olmadığını belirten Demirtaş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; Türkiye’nin 2016 yılı deri ihracatı 35,5 milyon dolar. Bunun ancak 5 milyon dolarını İzmir yapıyor. İzmir deri sektöründe yer alan firmalarımız da en az 20 milyon dolar ihracat yapabilir. Bu söylediğim rakamlara ayakkabı dahil değil. Rusya ve İtalya gibi deri pazarının güçlü aktörlerine kafa tutacak hale geldik. Ham postlar, deriler ve köseleler faslında Türkiye’nin Çin’e 6,3 milyon dolar ihracatı var. İzmir’den en çok ihracat ise 2 milyon dolar ile Hindistan’a yapılıyor. Bu rakamlara kürklerin dahil olmadığını da belirtmek istiyorum”

Demirtaş ayrıca, sektörü dışa açmak için önümüzdeki süreçte URGE projesi yapılması konusunda da çalışmaya başlayacaklarını sözlerine ekledi.

"Türkiye’de hazır giyim konusunda açık var"

İZFAŞ Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Gül Şener ise, İzmir’de güçlü fuarlar yapmak, sektörleri desteklemek ve beraberinde de kentin daha fazla ziyaret edilen bir şehir haline gelmesini sağlamak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, “İzmir’in güçlü sektörlerinin kendilerini daha iyi ifade edebilecekleri ortamları oluşturmak ve özellikle de ihracat yapmaya istekli firmaların önünü açarak yardımcı olmayı hedefliyoruz. Türkiye’nin 2016 ve 2017 yılında geçtiği zorlu sürece rağmen, hem katılımcı hem de ziyaretçi açısından niteliği yüksek fuarlar yapmayı başardık. Şu anda Türkiye’de hazır giyim fuarı konusunda büyük bir açık var. Bu sene ilkini yapacağımız İzmir Pret Expo 1. Moda ve Hazır Giyim Fuarı ile bir başlangıç oluşturacağız” diye konuştu.