İTO’dan süperligde takımı olan İzmir’e stat uyarısı

İzmir Ticaret Odası (İTO) Haziran ayı Olağan Meclis Toplantısı, meclis salonunda gerçekleştirildi. Meclis’te konuşan Başkan Ekrem Demirtaş, Süper Lig’e çıkması nedeniyle Göztepe’yi kutlayarak, İzmir’in mutlaka mega bir statı hayata geçirmek zorunda olduğunu söyledi.

Statlar kent ekonomisine katkı sağlayacak

Oda olarak bile proje hazırladıklarını aktaran Başkan Demirtaş, "Sesimizi duyuramıyoruz ama hala stad yok. İzmir’in kaderi statsızlık olmamalı. 2015 yılında Atatürk Stadı’nın modernize edilmesi için Oda olarak proje hazırladık ama hiç bir şekilde dikkate alınmadı.İzmir’de oynanacak Süper Lig maçlarından oteller, restoranlar, çarşılar Ege ve Türkiye’nin her tarafından gelen taraftarlarla renklenecek. Tüm İzmir ve İzmirliler, renk ayrımı gözetmeksizin kentimizin takımlarına sahip çıkmalı. Göztepe’nin Süper Lig’de kalıcı olmasını ve üst sıralarda yer almasını diliyoruz" diye konuştu.

İzmir’in dev kompleksi Atatürk Stadı ile yapılması planlanan yeni statların durumuna da değinen Başkan Ekrem Demirtaş, "Atatürk Stadı modernize edilmeli. Odamızın hazırladığı "İzmir Atatürk Stadyumu Öneri Fikir Projesi"ni 2015 yılında kamuoyu ile paylaşmıştık. Atatürk Stadı’nın zemininin derinleştirilip, üstünün kapatılıp, kapasitesini artıracak proje ile İzmir’e bir futbol mabedi kazandırabileceğini söylemiştik ama niye ise bu projeyi yapan yok" dedi.

"Başka illere giden İzmir olmamalıyız"

Alsancak Stadı’nın da tekrar yapılması gerektiğini dile getiren Demirtaş, Bornova Stadı’nın da Göztepe’nin taraftar sayısını karşılamayacağını, Gürsel Aksel ve Karşıyaka Statlarının da bir an evvel temeli atılması gerektiğini, başka illere giden bir İzmir olmak istemediklerini söyledi.

Deprem için tatbikat önerisi

İzmir’de son günlerde ardı ardına meydana gelen depremlere de değinen Demirtaş, "Valimize de depremde yapılacaklar için bir tatbikat yapılmasını söyleyeceğim. Böylece depremde kimse panik yapmasın. Kentsel dönüşüm ise yap-yıkım tarzında oldu. Bu bütünleşik bir dönüşümün de önünde engel oldu. Bu şekilde bir dönüşümün hem deprem açısından hem de ekonomik açıdan da fazla anlamı yok" ifadelerini kullandı.