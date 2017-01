Özel Gazi Hastanesi’nde görevli Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Alp Varılsüha ile Diyetisyen Buket Adanç, amatör ve profesyonel sporculara sağlıklı beslenmenin yollarını anlattı. Adanç’ın muayenehanesindeki Dönüşüm Mutfakta bir araya gelen iki uzman, "İyi beslenen sporcularda sakatlık riski düşüyor" dedi.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op.Dr. Alp Varılsüha ve Diyetisyen Buket Adanç, Dönüşüm Mutfak’ta biraraya gelerek amatör ve profesyonel sporcuların doğru ve sağlıklı beslenmeleri konusunda bilgi verdi. Söyleşi sırasında kefirli smooty yapan Adanç, bu içeceğin kısa sürede enerjiye dönüşme özelliği olduğunu söyleyerek, sporcular için ideal bir tarif olduğunu söyledi. Dr. Alp Varılsüha ise beslenmenin özellikle kas sakatlıkları açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Söyleşide Op. Dr. Alp Varılsüha, her yaş grubuna ve her sportif aktiviteye özgü beslenme ihtiyacı olduğunu söyledi. Varılsüha, “Değişen beslenme ihtiyaçlarıyla ilgili olarak risk düzeyine göre hastaları sınıflandırarak diyetisyene yönlendirmek bizim işimiz. Hastalarımız arasında genç ve erişken sporcular var. Sporla hobi düzeyinde ilgilenen kişiler var. Bir de yaşlı sportif grup var. Bunların hepsinin beslenme ve antrenman ihtiyaçları farklı. Yanlış yaptıklarını gördüğüm durumlarda bir diyetisyene yönlendirebiliyorum” diye konuştu.



Çocuk sporcuların beslenmesinde aileler bilinçlenmeli

Özellikle çocuk sporcuların beslenmelerinin sakatlıkları önleme açısından büyük önem taşıdığını belirten Dr. Varılsüha, “Spor hayatına yeni başlayan çocuklar beslenme bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Çocuk ve ilk gençlik yıllarında beslenme şekilleri, hem büyüyüp gelişmeleri için hem de sportif faaliyetlerine devam etmeleri için büyük önem verilmesi gereken bir konudur. Bu yüzden onlar için daha özel ve kritik bir beslenme düzeni oluşturulması gerekiyor. Bu tür sporcuların büyük çoğunluğu kulüp yönetiminde dahi olsalar aile kontrolü altındalar. Ailenin bu konuda bilinçli olması gerekiyor” dedi.



İyi beslenmemiş sporcularda sakatlanma riski daha yüksek

Kas yaralanmalarının en fazla görülen sakatlık durumu olduğunu söyleyen Varılsüha, beslenme ve dinlenmenin sakatlıkları önlemede önemli bir yeri olduğunu söyledi. Varılsüha, “İyi beslenmemiş sporcularda sakatlanma riski daha yüksek. Aşırı kullanıma dayalı yaralanmalar da oluyor. Kas ya da tendonlar kopmuyor ama küçük yırtıklar meydana gelebiliyor. Canlılığın anlamı her gün hücrelerin yenilenmesidir. Sportif faaliyete girdiğimiz zaman kaslarımız sürekli yıkım ve yapım faaliyeti içerisinde olurlar. Yeniden yapımın düzenli olmasında beslenme ve dinlenme büyük önem taşıyor. Bunlara dikkat edilmediğinde sakatlıklar olarak karşımıza çıkıyor” dedi.



Enerji ve lif oranı yüksek içecek

Söyleşi sırasında sporculara yönelik yaptığı içecek hakkında bilgi veren Diyetisyen Buket Adanç, “Kefirli Smootymizin içinde hızlı enerjiye dönüşecek malzemeler var. İçerisine koyduğumuz bal, muz ve kuru kayısı kısa sürede enerjiye dönüşebilecek besinlerdir. Yine içeceğin içerisinde kullandığımız yulaf ezmesi lif oranını artırma amacıyla kullandığımız bir malzemedir” diye konuştu.



Sporcuların kilolarına da dikkat etmesi gerekiyor

Buket Adanç mutfaklarında yaptıkları smootynin fitness sporu ile uğraşan kişiler için uygun olduğunu söyleyerek, “İçerisinde kefir, kuru kayısı, yulaf ezmesi, muz ve bal bulunan içecek fıtness yapanlar için uygun bir besin. Spordan yarım saat veya 1 saat önceden tüketilmesi gerekiyor. 20 dakika kadar bir sindirim süresi var. Hızlı enerji veren bir karışım. Kuru kayısıdaki Potasyumu kas kramplarını önlemek amacıyla kullanıyoruz. Bu içecek greyfurt suyuyla da yapılabilir. Aynı zamanda spor öncesinde tüketilen mineralli su sakatlanmaları önlemede yardımcı olacaktır. Bunun dışında antrenman sürecinde kiloya dikkat etmek de çok önemli. Kiloya dikkat edilmediğinde yine çeşitli sakatlıklara davetiye çıkarılabilir” diye konuştu.