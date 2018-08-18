İyileştirmek İyiliktir Derneği kanserle mücadele ediyor

İyileştirmek İyiliktir Derneği’nin gönüllülük esasıyla hizmet verdiğini ifade eden dernek kurucu başkanı Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ünal Aydın, kanser hastalığında ilk akla gelen kemoterapi ve cerrahi müdahalenin yanı sıra psikolojik, ekonomik ve sosyolojik anlamda da yapılması gereken şeyler olduğuna dikkat çekti.

Kendisinde veya ailesinde kanser hastalığı olan birçok farklı meslek grubundan gönüllünün katılımlarıyla giderek güçlenen bir yapıya sahip olduklarını dile getiren Aydın, “İnsan yaşamını en çok tehdit eden hastalıkların başında kanser geliyor. Bu nedenle kanserle bütüncül mücadeleyi ilk temamız olarak belirledik. Bundan sonraki yıllarda da kadın, çocuk hakları, eğitim ve diğer sosyal konularda da iyileştirme çalışmaları yapmak istiyoruz. İhtiyaç sahiplerine ulaşarak elimizden geldiğince katkı sağlamaya çalışıyoruz. Her üyemiz, kendi deneyimlerinden ve uzmanlığından faydalanarak kanserli bireylere destek olmaya çabalıyor. Amacımız iyilerin organize olması, ortaya çıkan güç birliği ve sinerji ile topluma faydalı olmaktır” diye konuştu.

"Konser geliri kanserle mücadelede kullanılacak"

İyileştirmek İyiliktir Derneği Başkanı Ünal Aydın, geliri kanserli hastaların yararına kullanılmak üzere 29 Ağustosta Terrace Alaçatı’da pop sanatçısı Güliz Ayla’nın katılımıyla bir konser düzenleyeceklerini belirtti.

Aydın şöyle devam etti:

“Konserden elde edeceğimiz gelirle kanser hastalarının tedavi süreçlerine destek olmak amacıyla aktivist ruh taşıyan bireylere eğitim vermek istiyoruz. Milli Eğitim ve İl Sağlık Müdürlüklerinin de katkılarıyla gerçekleşecek bu proje kapsamında, psikoloji, sosyoloji, iletişim ve doğru beslenme gibi farklı uzmanlık alanlarında eğitimler verilecek. Bu eğitimleri alan bireyler ise Kanser Koçu olarak adlandırdığımız aile bireylerini eğiterek bütüncül tedavi için sertifika verebilecek. Kanser Koçları, yalnızca kanser hastalarına değil bu durumdan olumsuz etkilenecek diğer aile bireylerine de danışmanlık verecek. Böylelikle aile ekonomisinin yönetilmesi sağlanarak gereksiz harcamalardan kaçınılacak. Hastalığın gidişatını iyi kavrayarak aileyi koordine edecek ve uzman hekimlerle koordinasyonu sağlayarak beklentilerin sınırını da doğru şekilde çizebilecek. Bu uygulamadan faydalanan hastaların tedavi süreçlerinin daha başarılı bir seyir izlediğini de gözlemledik. Burada, yaşanacak sürecin hasta ve yakınları için daha konforlu ve başarı odaklı olması bizim en büyük dileğimiz” dedi.

Ünal Aydın son olarak, önümüzdeki günlerde kanserle mücadele için yurt içi ve yurtdışında da şubeleşmek için çalışmaları sürdürdüklerini, isteyenlerin, iyilestirmek.iyiliktir/instagram, iyilestirmekiyiliktir/facebook hesapları ve www.iyilestirmekiyiliktir.com adresinden dernek hakkında daha ayrıntılı bilgi edinebileceklerini de sözlerine ekledi.