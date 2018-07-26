İyiliğin sesi İzmir’den yükseldi

Ünlü sanatçı Evrim Akın’ın da katılımıyla gerçekleşen etkinlikte elde edilen gelirin ise erken doğan bebekleri yaşatmak adına kullanılacağı duyuruldu.

Türkiye’de bebek ölümlerinin yüzde 75’inin ana sebebi olan erken doğumlar, pek çok ailenin hayatında büyük acılara sebep oluyor. Bu acıları engellemek bebeklerin yaşamasına katkı sağlarken, ailelere de psikolojik destek sağlamak adına kurulan Erken Doğan Bebekleri Yaşatma Derneği (ERDODER), İzmir’de düzenlediği ’İyilik Pazarı’ etkinliğiyle ses getirdi. Ünlü isim Evrim Akın’ın da katıldığı etkinlikte satılan ürünlerden elde edilen tüm gelir, ERDODER’e bağışlanarak bu konuda farkındalık oluşturuldu.

Özkardeş, "İyilik hareketi büyüyerek sürecek"

Etkinliğin açılışında kısa bir konuşma gerçekleştiren ERDODER İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Biriçim Didem Özkardeş, Türkiye’de bebek ölümlerinin yüzde 75’inin erken doğan bebekler arasından gerçekleştiğini belirterek, "Bugün, İzmir’in önde gelen isimlerinin de desteğiyle hem bebeklerimizi yaşatmak hem de ailelere destek olmak adına çok anlamlı bir etkinliğe imza attık. İnanıyorum ki buradan sesini duyurduğumuz iyilik hareketi, büyüyerek sürecektir” dedi. İyilik Pazarı gibi anlamlı bir etkinliğe destek vermekten duyduğu mutluluğu belirten ünlü sanatçı Evrim Akın ise ERDODER İzmir gönüllüsü olmanın memnuniyetini yaşadığını belirtti. Sponsorluklarını MCM Seramik, She Pr&Creatıve Ajans, 1453 Osmanlı ve Movenpick Otel’in üstlendiği etkinliğe sanatçı Evrim Akın’ın yanı sıra ERDODER Genel Başkanı Canan Göztepe, ERDODER İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Biriçim Didem Özkardeş, ERDODER İzmir Yönetim Kurulu Üyeleri Burcu Tuna, Selen Deniz, Özge Avınca, Serap Özöktem, Hasan Özkan, Prof.Dr. Hüsnü Çağlar ve İzmir’in önde gelen isimleri katıldı.