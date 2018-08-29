İZBAN kurulduğu günden itibaren 500 milyondan fazla yolcu taşıdı

yaşını kutlarken, trenler kurulduğu günden bugüne kadar ise 500 milyondan fazla yolcu taşındı.

İzmir’de 30 Ağustos 2010 açılışı gerçekleştirilen İzmir Banliyö Sistemi (İZBAN), 30 Ağustos Zafer Bayramıyla beraber 8 yılı geride bıraktı. İlk yılında 24 vagon ve 31 istasyonla hizmet kapasitesine ulaşan İZBAN, geride kalan sekiz yıllık süreçte sadece ülkemizin değil, Avrupa’nın bile en hızlı büyüyen raylı sistem işletmecilerinden biri oldu.

İZBAN, geçen altı sekiz yıllık süreçte filosunu sürekli büyüttü. Vagon sayısını ilk işletme yılı sonrasında 99’a çıkaran İZBAN, daha sonra büyük bir yatırımla Körfez Yunusu ismi verilen tren setlerini hizmete sundu. Bugün İZBAN, İzmir halkına 219 vagonluk dev bir filoyla hizmet verirken, taşınan yolcu rakamları da sevindirdi.

500 milyondan fazla yolcu taşındı

İZBAN, faaliyete geçtiği ilk yıl (30 Ağustos 2010-31 Aralık 2010) 2,5 milyon yolcu taşıdı. ESHOT otobüsleriyle aktarmanın kullanılmaya başlaması, İzmir Metrosu ve İzmir Tramvayı ile entegrasyonun sağlanması, sistemin daha fazla büyüyüp tanınmasıyla birlikte yolcu sayısı da önemli bir artış gösterdi. 2011 yılında 40 milyon yolcu taşınmasıyla devam eden büyüme, geçen yıl için 100 milyon olarak gerçekleşti. İZBAN, toplamda ise 500 milyon yolcu taşıma rekorunu geride bıraktı.

30 Ağustos 2010’daki ilk seferini güney aksında “Başlıyoruz” sloganıyla yapan İZBAN ile İzmir Metrosu arasındaki ikinci aktarma istasyonu olan Hilal, 10 Haziran 2012’de açıldı. Hilal, özellikle Şirinyer gibi yoğun güney istasyonlarından gelen yolcuların aktarmalarında büyük kolaylık sağladı. Bugün Hilal İstasyonu, İZBAN’ın en yoğun 3 istasyonundan biri konumuna yükseldi.

Kuzey-güney aksında devamlı büyüyen İZBAN’ın Torbalı hattı, 6 Şubat 2016 tarihinde hizmete açıldı. İZBAN’ın Torbalı’dan sonraki durağı ise Selçuk oldu. 8 Eylül 2017 tarihinde Sağlık ve Selçuk istasyonları törenle hizmete alındı, bu sayede İZBAN 136 kilometre uzunluğunda bir hatta ve 40 istasyona kavuştu.