İZBAN'da grev kapıda

İzmir'in toplu ulaşım ağı İZBAN'da, işveren ile sendika arasında 126 gündür süren toplu iş sözleşmesi (TİS) süreci tıkanınca, Demiryolu İşçileri Sendikası (Demiryol-İş) grev ilanını Alsancak Garı'na astı.

İzmir'in şehir içi ulaşımındaki en büyük yükü taşıyan İZBAN'da, makinist, tekniker, teknisyen, istasyon operatörü, gişe çalışanı olmak üzere toplam 338 personeli ilgilendiren 126 günlük TİS görüşmelerinden sonuç çıkmadı. İşverenin yüzde 12 ile 16 arasındaki zam teklifine karşı, Türk-İş'e bağlı Demiryol-İş yüzde 28 zam talebinde bulundu. 2 yılı kapsayan ve 63 maddeden oluşan toplu iş sözleşmesi taslağında, taraflar 39 madde üzerinde anlaşmaya vardı. Ancak ücret ile ilgili maddelerde anlaşma sağlanamadı. Sendika ile işveren arasında günler süren görüşmeler arabulucu aşamasında da sonuç vermeyince Demiryol-İş, grev kararı aldı. Sendika, Alsancak Garı'nda açıklama yaptıktan sonra grev ilanını astı. Tarafların görüşme yapmaları için 60 günlük yasal süreleri bulunuyor. Sendika, 2 ay içerisinde uzlaşma olmaması halinde, istediği herhangi bir tarihte trenleri çalıştırmayabilir.

"Gazamız mübarek olsun"

Toplu sözleşme sürecini masa başında bitirmek için müzakereye açık olduklarını dile getiren Türk-İş Ege Bölge Temsilcisi Süleyman Yıldız, “Gazamız mübarek olsun. Asla sermaye düşmanı olmadık. Biz, bize ait olanları almak için yola çıktık. Onları alıncaya kadar da bu onurlu mücadeleyi sürdüreceğiz. Kimse kusura bakmasın. 126 günden bu tarafa bu onurlu mücadele veriliyor. Ben bizzat bu süreci yakından takip ediyorum. Çünkü İzmir'de çok büyük bir kitleye hitap eden İZBAN ve metro çalışanlarının halkımızı mağdur etmemek anlamında hep son günler birtakım kararlar alıyoruz. Geçtiğimiz dönem burada bir grev yaşandı. TCDD'ye ait olan yüzde 50'si de İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yönetilen İZBAN'da bugün ikinci grevin kararını alma aşamasına geldik. Mart ayında yerel seçimler var. İzmir Büyükşehir Belediyesi, ‘Biz geçen dönem itibariyle burada risk aldık, elimizi taşın altına koyduk. Bu dönem de TCDD koysun' diye bir açıklamada bulunuyor. Bu doğru bir uygulama değil. Sürecin masa başında bitmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Bizim elimiz havada. Biz yapılan cironun yarısına falan talip değiliz. 1 yıllık enflasyon yüzde 22,5 olmasına rağmen bize öngörülen ücret ortalaması 10 ila 15 civarında. Bir şekilde bu toplu sözleşme sürecini masa başında bitirmek için gece gündüz her konuda müzakere edeceğimizi buradan açıklıyoruz. Bu insanlara ait olan ücretleri almak için elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Bu gerekiyorsa grev gerekiyorsa eylem olacak” dedi.

Türk-İş'e bağlı Demiryol-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hüseyin Ervüz, Demiryol-İş Sendikası olarak örgütlü oldukları İZBAN'da 126 gündür sürdürdükleri toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde çalışanları tatmin edecek kazanımlara ulaşamadıklarını dile getirdi. 126 günlük süre içinde 7'si sendika-işveren arasında, 4'ü tarafsız arabulucu Prof. Zeki Erdut başkanlığında olmak üzere toplam 11 görüşme yapıldığını kaydeden Ervüz, “Sendikanın değişiklik talep etmediği maddelerin çoğunda mutabakat sağlandı. Ancak işverenimiz ücret konusunda günün koşularını, yüzde 25 enflasyonu göz ardı edince toplu sözleşme süreci tıkandı” ifadelerini kullandı.

En yüksek ücret brüt 2 bin 619 TL

İZBAN işçisinin 7 meslek grubuna ayrıldığını hatırlatan Ervüz, bu gruplardan en yüksek ücret alan grubun 2 bin 619 TL brüt ücret aldığını, en yüksek ücreti alan bu grupta dahi 2 bin 619 TL asgari ücret alan üyelerin mevcut olduğunu söyledi. Ervüz, şöyle devam etti:

"Daha az ücret alan arkadaşlarımızın ücretlerini siz düşünün. Sözleşmenin teknik uygulamasında, yeni işe alınanlara uygulanan 1 yıl yüzde 75, 2 yıl yüzde 85 ücret ve eksi kıdem uygulaması nedeniyle 47 arkadaşımız asgari ücret alıyor. 87 arkadaşımız 2 bin 100 TL altında, 36 arkadaşımız 2 bin 100-2 bin 300 TL aralığında ücret alıyor. İZBAN'da en yüksek ücret grubunda çalışan bekar bir arkadaşımız tüm sosyal ödemelerle birlikte ikramiyelerde dahil olmak üzere mevcut vergi diliminde 2 bin 390 TL net ücret alıyor. Bunun yanında asıl çarpıcı olan bin 878 TL net ücret alanların sayısının küçümsenmeyecek boyutta olmasıdır.”

Teknik ekibin, makinistlerin, operatörlerin, gişecilerin ve idari personelin aldığı ücretlerin günün ekonomik koşullarında açlık sınırına yakın olduğunu savunan Ervüz, “Yeni sözleşmenin başlangıcı olan 1 Temmuz itibariyle geride bırakılan 6 ayda zaten yüzde 9,2 enflasyon kaybı oluşmuştur. Bu 9,2'lik gelir kaybının üzerine 1 Temmuzdan bu yana geçen 4 aylık sürede yüzde 12,26 enflasyon oluşmuştur. ücretlerimize 1 Ocak 2018'de yapılan son zamdan bu yana yüzde 22,55 ücret kaybımız oluşmuştur. Resmi makamların açıkladığı hedef enflasyon rakamları yüzde 25-30 aralığındayken, ekonomi uzmanlarının tahminleri yüzde 40'ları bulmuşken işverenimizin teklif ettiği yüzde 12-15 ücret zammının sendikamızca kabul edilmesi imkansızdır. Ülkemizin içinde olduğu mevcut ekonomik koşullarda sendika olarak istediğimiz yüzde 28 zam oldukça makul seviyededir. Biz taleplerimizle İZBAN işçisine sınıf atlatıp zenginler kulübü üyeliği sağlamıyoruz. Günde 300 bin kişiyi işine, okuluna, hastaneye ulaştıran İZBAN çalışanları olarak huzurlu bir şekilde çalışacağı ücret talebimiz var” diye konuştu.

"Müzakereye açığız”

Ervüz'ün, “11 Temmuz'dan bu yana devam eden sözleşme görüşmelerinde bütün yasal aşamaların bitmiş olması nedeniyle hiç istemediğimiz halde sendika olarak İZBAN işyerinde grev kararı almış bulunmaktayız. Başlangıç tarihini ilerleyen günlerde belirleyeceğimiz grevin olmaması için son güne kadar gece-gündüz müzakereye açık olduğumuzu İzmir kamuoyuna saygılarımızla bildiririz” sözlerinin ardından Alsancak Garı'na grev ilanı asıldı.