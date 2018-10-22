İZBAN'da grev öncesi direniş: Sakallar kesilmiyor, siyah kurdele takılıyor

İzmir'de şehir içi ulaşımın yükünü çeken İzmir Banliyö Sistemleri (İZBAN) ile sendika arasında yapılan toplu iş sözleşmelerinde taraflar anlaşmaya varamazken, Demiryol İşçileri Sendikası Başkanı Hasan Ervüz, "Müzakere yolunu sonuna kadar açık tutacağız. Şimdi arabulucunun raporunu bekliyoruz. Rapor geldikten sonra 60 gün içinde 6 gün önceden bildirmek koşuluyla grev kararı alabileceğiz" dedi. Bu arada İZBAN çalışanları grev öncesi pasif direnişe geçerek; sakallarını kesmiyor ve siyah kurdele takıyor.

İzmir'de her gün binlerce kişinin yolculuk yaptığı İzmir Banliyö Sistemlerinde (İZBAN) tehlike çanları çalıyor. Grev adım adım yaklaşırken, Demiryol İşçileri Sendikası ile İZBAN yönetimi arasında yapılan toplu iş sözleşmelerinde anlaşma çıkmadı. Sendika yüzde 28 zam talep ederken, yönetim ise yüzde 14'lük bir zam teklifinde bulundu. Hal böyle olunca taraflar masadan kalktı.

Pasif direniş var; arabulucunun raporu bekleniyor

Bakanlık tarafından atanan arabulucudan üç gün sonra raporun geleceği ve bu raporun ardından 60 gün içinde işçilerin iş bırakma hakkına kazanacağı bildirildi. Pasif direnişin başladığı İZBAN'da işçiler siyah kurdele takarken, sakallarını da kesmiyor.

Görüşmelerden sonuç alamadıklarını aktaran Demiryolu İşçileri Sendikası Başkanı Hasan Ervüz, "Zor bir süreç oldu. Bizim yüzde 28'lik zam talebimize karşılık yüzde 14 önerdiler. Değişiklik istediğimiz 13 maddeden yalnızca 3'ünü kabul ettiler. Bu şartlar altında anlaşmamız mümkün değil. Bir makinistin bin 878 TL'ye tren kullanmasını istemiyoruz. Şimdi arabulucunun raporunu bekliyoruz. Rapor geldikten sonra 60 gün içinde 6 gün önceden bildirmek koşuluyla grev kararı alabileceğiz" dedi.

500 milyon yolcu taşıdı

Arabulucu raporu ellerine geçtikten sonra da müzakereye açık olduklarını belirten Ervüz, "Biz grev meraklı değiliz. Müzakere yolunu sonuna kadar açık tutacağız. Arabulucu raporu elimize ulaştıktan sonra da hemen harekete geçmeyi düşünmüyoruz. Bir süre daha bekleyeceğiz. Grev bizim için de son çare" ifadelerini kullandı.

Şehir ulaşımının en önemli parçalarından biri olan İZBAN'da geçen yıl yaklaşık 100 milyon toplamda ise 500 milyon yolcu taşındı. 40 durağı bulunan sistem, toplam 136 kilometre vatandaşlara hizmet veriyor.