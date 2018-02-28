İZBAN’da Menemen-Aliağa seferleri gece yapılmayacak

Günde binlerce insanın kullandığı ve şehir içi trafiğin yükünü çeken İzmir Banliyö Treni yol çalışması sebebiyle 28 Şubat Çarşamba akşamından itibaren saat 23:25’teki Menemen-Aliağa ile saat 23:43’teki Aliağa-Menemen seferleri yapılmayacak.

Ek otobüs seferleri

Uygulamanın bir hafta boyunca devam edeceğini duyuran İZBAN A.Ş Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Menemen-Aliağa arasındaki bölgede 28 Şubat 2018 Çarşamba gününden itibaren saat 23.00’ten sonra yol çalışması yapılacak. Yaklaşık bir hafta sürmesi beklenen çalışmalar sırasında her gün saat 23:25’teki Menemen-Aliağa ile saat 23:43’teki Aliağa-Menemen seferlerimiz yapılamayacak.

Aynı saatlerde ESHOT, Aliağa ve Menemen istasyonlarından her iki yöne ek otobüs seferleri düzenleyecek.”