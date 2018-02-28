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28 Şubat 2018 13:29

İZBAN’da Menemen-Aliağa seferleri gece yapılmayacak

İzmir’de şehir içi banliyö treni İZBAN’da bugünden itibaren bir hafta boyunca her gün saat 23:25’teki Menemen-Aliağa ile saat 23:43’teki Aliağa-Menemen seferleri yapılamayacakken, her iki yöne ek otobüs seferleri konulacak.

İZBAN’da Menemen-Aliağa seferleri gece yapılmayacak

28 Şubat 2018 13:29


Günde binlerce insanın kullandığı ve şehir içi trafiğin yükünü çeken İzmir Banliyö Treni yol çalışması sebebiyle 28 Şubat Çarşamba akşamından itibaren saat 23:25’teki Menemen-Aliağa ile saat 23:43’teki Aliağa-Menemen seferleri yapılmayacak.



Ek otobüs seferleri


Uygulamanın bir hafta boyunca devam edeceğini duyuran İZBAN A.Ş Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:


“Menemen-Aliağa arasındaki bölgede 28 Şubat 2018 Çarşamba gününden itibaren saat 23.00’ten sonra yol çalışması yapılacak. Yaklaşık bir hafta sürmesi beklenen çalışmalar sırasında her gün saat 23:25’teki Menemen-Aliağa ile saat 23:43’teki Aliağa-Menemen seferlerimiz yapılamayacak.


Aynı saatlerde ESHOT, Aliağa ve Menemen istasyonlarından her iki yöne ek otobüs seferleri düzenleyecek.”




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